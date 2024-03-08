ورشة عمل عن النشر العلمى الدولى بكلية الآثار جامعة عين شمس

نظمت وحدة النشر العلمي بكلية الآثار جامعة عين شمس ورشة عمل مجانية (عن بُعد) بعنوان: النشر العلمي الدولي، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام طنطاوي عميد الكلية، والدكتور أحمد الشوكي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وتنسيق الدكتورة شيماء أحمد مدير وحدة النشر العلمي.

حاضر فيها الدكتور علي عبدالحليم أستاذ علم المصريات، ومدير عام المتحف المصري بالتحرير، والدكتور حسن عبيد مدرس ترميم المخطوطات بكلية الآثار، ود. أحمد نقشارة مدرس بقسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، وإسلام عزت مدرس مساعد بقسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، والباحث بجامعة سيرجي باريس، ووليد عاكف باحث بجامعة هارفارد ومركز دمبرتن أوكس واشنطن.

أقيمت ورشة العمل على مدار يومي الأربعاء والخميس ٦ و٧ مارس ٢٠٢٤ بهدف التعرف على أسهل الطرق في كتابة الأبحاث بطريقة علمية باستخدام التقنيات الحديثة، وشارك فيها عدد كبير من الطلاب والمهتمين.

وتناولت الورشة كيفية كتابة بحث ينشر دوليًّا، أو وضع خطة بحث للتقديم في المنح المختلفة، واختيار العنوان المناسب للورقة البحثية، وكيفية الاهتمام بالملخصات والتعرف على العلوم المساعدة للباحث فى مجال الآثار، كذلك تم التطرق إلى أسباب رفض أو قبول الأبحاث عالميًّا ودوليًّا لتجنب الأسباب المؤدية لرفض الأبحاث؛ مما سوف يؤهل الباحث لنشر بحثه في المجلات العلمية ذات معامل التأثير المرتفع.

وفي سياق آخر شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق فعاليات المُلتقى القمي للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد الذي نظمه معهد إعداد القادة برئاسة الدكتور كريم همام، وأقيم تحت شعار "مبدعون باختلاف" للعام الثالث على التوالي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة شيرين يحيى مستشار الوزير لشئون الطلاب ذوي الإعاقة، والعديد من الطلاب.

وفى كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن ملف دعم الطلاب ذوي الهمم يحظى بدعم غير مسبوق من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بهدف تمكينهم ودمجهم في المجتمع.