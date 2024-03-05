رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدًا رفيع المستوى من الحكومة المجرية

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وفدًا رفيع المستوى من الحكومة المجرية، ضم الدكتور بيتر زاكار نائب رئيس الجامعة العلاقات العامة والعلاقات ومدير مجموعة التكنولوجيا العامة للعلاقات الدولية، الدكتور جوزف نائب بيت بيمهم للشؤون العامة والاستراتيجية، والدكتور أرون بيريتشكي نائب رئيس الجامعة للعلوم والابتكار، وبترو بيرينى الأمين العام والدولي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، والدكتورة نجوي بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم، والدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي، والدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين.

واستعرض الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، نشأة الجامعة وكلياتها والتي تعد من أقدم كليات افريقيا مثل كلية الهندسة، لافتا إلى شراكات كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات مع العديد من الجامعات العالمية مثل ايست لندن وغيرها، وشهد اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين جامعة عين شمس والجامعات المجرية.