الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدًا رفيع المستوى من الحكومة المجرية

الدكتور محمد ضياء
الدكتور محمد ضياء زين العابدين

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وفدًا رفيع المستوى من الحكومة المجرية، ضم الدكتور بيتر زاكار نائب رئيس الجامعة العلاقات العامة والعلاقات ومدير مجموعة التكنولوجيا العامة للعلاقات الدولية، الدكتور جوزف نائب بيت بيمهم للشؤون العامة والاستراتيجية، والدكتور أرون بيريتشكي نائب رئيس الجامعة للعلوم والابتكار، وبترو بيرينى الأمين العام والدولي. 

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، والدكتورة نجوي بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم، والدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي، والدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين.

واستعرض الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، نشأة الجامعة وكلياتها والتي تعد من أقدم كليات افريقيا مثل كلية الهندسة، لافتا إلى شراكات كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات مع العديد من الجامعات العالمية مثل ايست لندن وغيرها، وشهد اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين جامعة عين شمس والجامعات المجرية.

زين العابدين رئيس جامعة عين شمس رفيع المستوى الدكتور بيتر زاكار نائب رئيس الجامعة

مواد متعلقة

مستشفيات جامعة عين شمس تستثمر في تطوير مهارات موظفيها لتحقيق التفوق في العصر الرقمي

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

أسطورة.. أحمد خالد توفيق

قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

عميد ألسن عين شمس تجرى جولة تفقدية لامتحانات منتصف العام الدراسي

مراقب لكل 30 طالبا.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ"حقوق عين شمس"

عقد أول امتحانات الزمالة بأكاديمية جراحة القلب بمستشفيات جامعة عين شمس

الأكثر قراءة

رئيس وزراء الاحتلال مُحاصر فى حكومته.. ماذا تريد واشنطن من احتواء بينى جانتس؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

تخفيضات كبيرة فى أسعار السلع واللحوم والدواجن بمنافذ "الزراعة"

كولر يستقر على قائمة الأهلى لمواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر

مستريح المطاعم.. قضية نصب كبرى يفجرها 150 ضحية فقدوا 50 مليون جنيه.. صور ومستندات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بينى جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟

الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين من مدينة حمد شمال خان يونس

محرقة غزة.. جيش الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين لليوم 151 تواليًا