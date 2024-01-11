الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عميد ألسن عين شمس تجرى جولة تفقدية لامتحانات منتصف العام الدراسي

ألسن عين شمس
ألسن عين شمس

تواصل كلية الألسن بجامعة عين شمس،  إجراءتها لتنظيم إمتحانات منتصف العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، لطلاب مرحلة الليسناس، والتى انطلقت منذ ٩ يناير،  مقسمين على  فترتين في اليوم وتنتظم الامتحانات طوال أيام الأسبوع حتى يوم الرابع والعشرين من شهر يناير الجاري لطلاب النظام الفصلي ونظام الساعات المعتمدة، وسط إجراءات مكثفة لتأمين سلامة الطلاب وتوفير البيئة الملائمة لراحة الطلاب، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء،  رئيس الجامعة، الدكتور غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور سلوى رشاد عميد الكلية،  و إشراف الدكتور ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مختلف إدارات ووحدات الكلية على رأسهم وحدة القياس والتقويم ووحدة تكنولوجيا المعلومات وحدة إدارة الأزمات والكوارث والمركز الطبي وإدارة الدفاع المدني والأمن بالكلية.

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و أوضحت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية،  أنه  تم تخصيص  عدد ١٢٢ لجنة، سعة كل لجنة (٢٢) طالبًا و(بإجمالى عدد (١٢ الف ) طالب وطالبة.
وخلال الجولة التى أجرتها الدكتور سلوى رشاد، عميد الكلية، في أروقة الكلية وجنباتها وقاعاتها لتفقد سير عملية الامتحانات وفق القواعد المنصوص عليها من قبل المجلس الأعلى للجامعات ومجلس جامعة عين شمس، وأكدت  استقرار اللجان وتواجد  أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتنظيم عملية الامتحانات بالتعاون مع المراقبين والأطقم الطبية كل في مكانه، وأكدت أن الكلية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان توفير جو هادئ يساعد  الطلاب على أداء الامتحانات.

وفي سياق آخر يبدأ تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني يوم السبت المقبل الموافق 13 يناير الجاري وتستمر حتى 31 يناير، ويتم التنسيق من خلال موقع كل جامعة بذات القواعد والحدود الدنيا المعمول بها في الفصل الدراسي الأول.

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