الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

"كامل العدد +1" الحلقة 4.. شريف سلامة ينفعل على ابنته فريدة لهذا السبب

مسلسل كامل +١
مسلسل كامل +١

يستكمل مسلسل كامل العدد +1، أحداثه في الحلقة الرابعة، حيث تعالت أصوات كل من الاشقاء فريدة التي تؤدي دورها الفنانة الشابة لينا صوفيا، وشقيقها بعدما وجه لها اللوم بسبب رؤيتها مع زميلها في سيارته، وحذرها من إفشاء سرها إلى والدها، في حال تكرار هذا الأمر، مرة أخرى.

فشعرت فريدة بالغضب، بسبب تهديد شقيها لها، وذهبت لغرفة والدها لتحكي له ما حدث بالتفصيل.

ولكن انفعل شريف سلامة عل ابنته فريدة، بسبب ذهابها مع شاب زميلها في سيارته، وهو أمر رفضه والدها تمام، غاضبا منها موجها لها اللوم، بأنه كان يثق بها، ولكنه فقد ثقته بعد هذا الموقف الذي لم تحكيه له إلا بعد تهديد شقيقها لها.

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قنوات عرض مسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني

يتشوق الكثير من الجمهور في متابعة المسلسل، في موسم رمضان 2024، حيث يعرض مسلسل كامل العدد من بطولة النجمة دينا الشربيني وشريف سلامة، على قنوات ON drama، وON.

مسلسل كامل العدد بطولة دينا الشربيني

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض الحلقة 4 لمسلسل كامل العدد +1

وعن موعد الحلقة 4 من مسلسل كامل العدد +1، يمكنك مشاهدة المسلسل على قناة ON  drama  في تمام الساعة 6:05 مساءً، كما يُعرض على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل كامل العدد الحلقة الرابعة

يمكنك مشاهدة مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 4 على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة لـ حلقة 4 من مسلسل كامل العدد +1  على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحا.

يمكنك مشاهدة مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 4 على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق.

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة  4 من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحا.

وذلك بالتزامن مع عرض المسلسل يوميًا على منصة Watch it الرقمية.
 

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل كامل العدد +1 


يجمع مسلسل كامل العدد + 1، مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام.

والمسلسل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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