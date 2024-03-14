الإثنين المقبل.. انطلاق "ليالي رمضان" بميدان السواقي بالفيوم

تنظم الهيئة العامة لـقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، بميدان السواقي بمحافظة الفيوم، في الفترة من الإثنين المقبل 8 رمضان وحتى 17 رمضان، ضمن برنامجها المركزي بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، المقدم في إطار برامج وزارة الثقافة.

موعد فاعليات "ليالي رمضان" بـ ميدان السواقي بالفيوم

تنطلق الفعاليات يوميا في التاسعة مساء وتشهد عروضا فنية متنوعة لفرق الهيئة، وتتضمن في يومها الافتتاحي عروضا فنية لفرقتي بنها للإنشاد الديني وأبي قير للموسيقى العربية، إلى جانب فقرة التنورة التراثية.

برنامج فاعليات "ليالي رمضان"

وفي 9 رمضان تقام عروض فنية لفرقتي شبين القناطر للغناء الشعبي، وأبي قير للموسيقي العربية.

ويتضمن يوم 10 رمضان عروضا لفرقتي أبي صير للآلات الشعبية والسويس للموسيقى العربية.

أما اليوم التالي فيشمل عروضا لفرقتي كورال ذوي الاحتياجات الخاصة بروض الفرج والسويس للموسيقى العربية.

فقرة إنشاد ديني لفرقة الفيوم

وتتواصل الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، يوم 12 رمضان مع فقرة تنورة وعرض لفرقة المنوفية للموسيقى العربية، التي تواصل عروضها في اليوم التالي إلى جانب فقرة إنشاد ديني لفرقة الفيوم.

ويشهد يوم 14 رمضان عرضا مميزا لفرقة عرب الفيوم البدوية، يعقبه فقرة غنائية لفرقة المنصورة للموسيقى العربية التي تواصل عروضها أيضا في اليوم التالي، إلى جانب عرض فني لفرقة الواحات البحرية.

برنامج فاعليات "ليالي رمضان" بميدان السواقي بالفيوم

وفي يوم 16 رمضان تقدم عروض لفرقتي الفيوم للإنشاد الديني وطنطا للموسيقى العربية، التي تستكمل عروضها في اليوم الختامي 17 رمضان إلى جانب عرض فني لفرقة كورال أطفال الفيوم.

هذا وتستهل الفعاليات يوميا بباقة مميزة من الابتهالات الدينية بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، كما تشهد عددا مكثفا ومتنوعا من الورش الفنية للأطفال لعمل مجسمات من الورق والفوم الملون، وتعليم أساسيات الرسم والتلوين.

وتنظم هيئة قصور الثقافة، برنامجًا يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، حيث يتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

فاعليات "ليالي رمضان" بقصور الثقافة في المحافظات

أماكن فاعليات "ليالي رمضان" بقصور الثقافة في المحافظات

وتنطلق الليالي الرمضانية لقصور الثقافة بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات "ليالي رمضان الثقافية والفنية" في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي: المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة، والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، في مناطق أهالينا، وروضة السيدة زينب، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة وهي القليوبية، الإسماعيلية، الجيزة، الفيوم، القاهرة، الغربية، السويس، بني سويف، المنيا، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، كفر الشيخ، الدقهلية.