"قصور الثقافة" تكرم 16 شخصية نسائية لدورهن البارز فى المجتمع

أقيمت مساء اليوم السبت، بمسرح السامر بالعجوزة، احتفالية الهيئة العامة لقصور الثقافة لتكريم المرأة المصرية، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وشهد عمرو البسيوني رئيس الهيئة الاحتفالية، بحضور قيادات الهيئة والمكرمات وعدد كبير من المثقفين والإعلاميين.

في كلمته أكد رئيس هيئة قصور الثقافة، أن التكريم يوم للوفاء والعرفان والتقدير للمرأة التي تُعد إحدى أعمدة وركائز المُجتمع جنبًا إلى جنب مع الرجُل، ونقل للحضور تحية وتقدير الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة وتهنئتها للمكرمات، مؤكدًا أن الاحتفال بيوم المرأة العالمي في الثامن من مارس كل عام يعد شاهدًا على الاهتمام بقضايا المرأة، لما تؤديه من دور أساسي في المجتمع، ما يدفع إلى أهمية خلق تدابير إيجابية لاستثمار هذا الدور المهم ومواجهة التحديات لبناء مجتمعات شاملة، دون تحيز أو تمييز من أجل مستقبل أفضل للجميع.

وأضاف "البسيوني" أن مصر تشهد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عصرًا ذهبيًا لتمكين المرأة، من خلال استراتيجيات وقوانين ومبادرات، ومشاركات تتسم بالابتكار والإبداع وثقافة الوعي القومي، فضلًا عن المناصب القيادية والتمثيل السياسي والاجتماعي، وغيرها من المجالات التي حققت فيها المرأة المصرية إنجازًا ورقمًا عالميًا في الجوائز بشكل غير مسبوق، سواء في الرياضة والثقافة والفن والبحث العلمي.

واختتم كلمته بالتأكيد على حرص هيئة قصور الثقافة على تقليد سنوي للاحتفال بيوم المرأة المصرية وتكريمها الذي يعد تكريمًا للمجتمع بأسره، حيث تكرم الهيئة شخصيات نسائية مؤثرة تقديرًا لدورهن البارز في المجتمع وإسهاماتهن في مختلف المجالات كما تكرم شخصيات نسائية من الأقاليم الثقافية، ومبدعات الهيئة في أكثر من مجال، والأم المثالية، مهنأ المكرمات ومقدمًا الشكر للزملاء القائمين على الإعداد والتنفيذ للفعاليات من كل إدارات الهيئة.

وقدمت الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث الشكر والتقدير لوزيرة الثقافة، ورئيس الهيئة لدعمهما الدائم للأنشطة والفعاليات الموجهة للمرأة المصرية، معبرة عن سعادتها بالاحتفال بهذا المناسبة من كل عام، موضحة أن المرأة هي عمود البيت ولها دور مؤثر وبارز في جميع المجالات بالمجتمع، مقدمة التهنئة للمكرمات والمبدعات بهذه الاحتفالية.

ومن جهتها عبرت الدكتورة دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة عن سعادتها بالمشاركة في هذه الاحتفالية السنوية الكبرى بتكريم المرأة المصرية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة ممثلة في نشاط الإدارة العامة في ثقافة المرأة للاحتفال بشخصيات بارزة لها أثر عظيم في المجتمع، بالإضافة إلى تكريم الشخصيات العامة والعاملين بالأقاليم الثقافية، إلى جانب تكريم الأمهات المثاليات والاعتباريات من ديوان عام الهيئة، وأوضحت أن المرأة هي صمام الأمان لهذا الوطن، والشريك الأساسي في بنائه وحفظه، وهي مفتاح قوة هذا المجتمع وسر تضحياته.

قدم الاحتفالية الإعلامية أماني عمارة، حيث كرمت الهيئة 16 شخصية نسائية تقديرًا لدورهن البارز في المجتمع وإسهاماتهن في مختلف المجالات، وهن، الإعلامية القديرة سناء منصور، والإعلامية دعاء عامر، والفنانة الكبيرة مديحة حمدي، والفنانة التشكيلية علية عبد الهادي، وذلك في المجال الفني.

أما المجال العلمي فكرمت الهيئة الدكتورة هبة صلاح الأستاذ بجامعة القاهرة بجامعة عين شمس، الدكتورة منال عمر أستاذ ورئيس وحدة الطب النفسي بمركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس، الدكتورة هالة رمضان أستاذ علم النفس ومدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتورة سهير صفوت أستا4ذ النظرية الاجتماعية بكلية التربية جامعة عين شمس.

وفي مجال مؤسسات المجتمع المدني، تم تكريم كل من الكاتبة الصحفية نوال مصطفى، الدكتورة سميرة لوقا مدير أول قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمرأة، مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ومنسق عام مبادرة ازرع لدورها التنموي في محافظة المنيا.

وفي المجال الرياضي، كرمت السباحة آية أيمن عباس، ومن الشخصيات العامة تم تكريم كل من الدكتورة إيمان كريم رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وعضو مجلس إدارة نادى الصيد المصري، شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة، الدكتورة أميرة سمير تاوضروس الأستاذ بقسم الحوسبة الاجتماعية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والمدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين في مجال التميز.

كما شهد الحفل تكريم 12 شخصية نسائية من الأقاليم الثقافية ممن ساهمن بدور بارز في أحد مجالات التنمية في محافظاتهن، إلى جانب تكريم 12 شخصية من مبدعات الهيئة في مجالات الكتابة والفنون التشكيلية والفنون الشعبية والموسيقى والمسرح وغيرها.

كما كرمت هيئة قصور الثقافة 38 أما مثالية من العاملات بالهيئة على مستوى الأقاليم الثقافية وديوان عام الهيئة.

وفي الختام قدم عرض فني لفرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب، حيث قدمت الفرقة مجموعة من عروضها الفنية منها، "أحن قلب أنت يا أمي"، "قلبي ومفتاحه"، "حبيبي يا نور العين" وغيرها.

احتفالية الهيئة العامة لقصور الثقافة لتكريم المرأة المصرية