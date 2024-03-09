السبت 09 مارس 2024
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الثقافة

"الانفتاح وتبادل الثقافات" فى نقاشات قصور الثقافة بالمنيا

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة

نظم فرع ثقافة المنيا عددًا من اللقاءات التثقيفية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد في إطار برنامج خطة وزارة الثقافة.

وفي السياق نفسه، عقد بيت ثقافة شركة النيل ندوة بعنوان "أهمية الانفتاح وتبادل الثقافات" أدارها الحسيني حسن، استهلت خلالها الإعلامية رباب نصر- مدير مكتب قناة النهار بالمنيا، حديثها موضحة الأسس والمعايير اللازمة لبناء مجتمع مثقف وواع، مشيرة إلى أن من أهم هذه المعايير توفر روح التعاون بين الأفراد، والحرص على تبادل الثقافات والتجارب الحياتية المختلفة، بما يتناسب مع معايير وتقاليد المجتمع.

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وأضاف الشاعر مختار عبد الفتاح، رئيس نادي أدب المنيا، أن الثقافة تعتبر عنصرًا أساسيًا يسهم في زيادة المعرفة وتبادل المعلومات والخبرات والأفكار البناءة، مؤكدًا في ختام حديثه على ضرورة أن ينهض الإنسان بنفسه من خلال تنمية مهاراته وقدراته من أجل نهضة المجتمع ككل، أعقب ذلك إلقاء عدد من القصائد الشعرية التي نالت إعجاب الحضور.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق، شهدت المدرسة الثانوية للبنات بمطاي محاضرة بعنوان "بالوالدين إحسانًا" تحدث خلالها الدكتور محمد عبد الظاهر، عن مظاهر الإحسان إلى الوالدين، ومن أهمها التحاور والاحترام والتودد إليهما كونهما أولى الناس بصحبة أبنائهم، واختتم حديثه موضحًا أثر قيمة الإحسان وبر الوالدين على الفرد، وكيف ينعكس ذلك بشكل إيجابي على الحياة الاجتماعية.

بينما شهدت مدرسة الشيخ مصطفى عبد الرازق الإعدادية للبنات لقاء بعنوان "زعيم الأمة.. سعد زغلول"، تناول خلاله فرغلي علي، السيرة الذاتية لقائد ثورة 1919، وتاريخ كفاحه ضد الاحتلال البريطاني، مستعرضًا أهم الأعمال الفنية التي تناولت سيرته منها مسلسل طائر في العنق، جمهورية زفتى، وحواري وقصور، وغيرها.

فرع ثقافة المنيا الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني بيت ثقافة شركة النيل الشاعر مختار عبد الفتاح

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