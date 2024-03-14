الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز

الثقافة

الشيخ إيهاب يونس يحيي أولي الليالي الرمضانية بـ"جزويت الإسكندرية"

الشيخ إيهاب يونس
الشيخ إيهاب يونس

يستهل مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، لياليه الرمضانية، بليلة للإنشاد الديني، والتي يحييها الشيخ المنشد إيهاب يونس غدا الجمعة 15 مارس الجاري.

تفاصيل ليلة الإنشاد بمركز الجزويت الثقافي

وفي التاسعة والنصف من مساء غد الجمعة، والموافق الخامس من رمضان، يحل الشيخ المبتهل إيهاب يونس في ضيافة مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، في أولى الليالي الرمضانية، والتي ينظمها المركز خلال شهر رمضان المعظم، وضمن احتفالاته بالشهر الكريم.

وتتضمن الأمسية باقة مختارة من أبدع ما قدم إيهاب يونس من مدائح نبوية وابتهالات دينية، نذكر من بينها:  مديح يا مالكا قلبي ــ أيه العمل يا أحمد ــ النبي صلوا عليه ــ كل العطاء من الرحمن يأتينا ــ يا فرحة القلب ــ يا نصر بدر ــ من أرض المدينة ــ حبيبي أصل الجمال ــ مالك الملك في يديك قيادي وغيرها العديد.

 أبرز المعلومات عن الشيخ إيهاب يونس

يذكر أن الشيخ إيهاب يونس، والذي يحيي أولي الليالي الرمضانية بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، بدأ مشواره مع الإنشاد الديني والمدائح النبوية في عمر الثالثة عشرة، عمل لعدة سنوات مع فرقة الشيخ ممدوح عبد الجليل، قبل أن يبدأ أولي خطواته في عالم الإنشاد فكون فرقته الخاصة والتي قدمت عروضها علي عدة مسارح مصرية وعربية، منها دار الأوبرا المصرية، ساقية الصاوي، وغيرها من المؤسسات والمراكز التابعة لوزارة الثقافة المصرية والمراكز الخاصة. وكانت أولي حفلاته خارج مصر في سوريا عام 2009.

ومركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، مؤسسة ثقافية غير هادفة للربح تابعة للرهبانيّة اليسوعيّة، وقد أسسها الآباء اليسوعيين في نوفمبر 1954.

يهدف مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية لتعزيز التكوين الإنساني خاصة من الشباب، والذين يسعون للمشاركة الهادفة في تكوين وتطوير دوائرهم ومجتمعهم بالرغم من جميع التحديات.

يقدم المركز مجموعة من البرامج الفنية والأدبية والثقافية التي تشتمل على نشاطات تهتم بتكوين الإنسان، هذه البرامج تُعزز قيّم الجمال والمواطنة والمسؤولية والسلام والاحترام والمساواة والعدالة دون أي تمييز ديني أو اجتماعي.

مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية الشيخ إيهاب يونس الليالي الرمضانية الإنشاد الديني المدائح النبوية الآباء اليسوعيين

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