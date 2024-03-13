ماركيز وكاوا كامي وغزة.. نجوم العدد الثاني من "عالم الكتاب"

صدر العدد الثاني مارس 2024 من مجلة عالم الكتاب، التي تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ويتناول الشاعر عزمي عبد الوهاب - رئيس التحرير- في افتتاحيته خيانة المترجمين للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، من خلال تأمله لترجمات رواية "ذئب البوادي" لـ"هيرمان هسه"، حيث جرى ذكر الفلسطينيين عبر فقرات الرواية، لكن بعض الترجمات تجاهلت تلك الفقرات وحذفتها من الترجمة.

تفاصيل العدد الجديد لمجلة عالم الكتاب

وضم عدد مجلة الكتاب الجديد كذلك العديد من الملفات الثقافية والموضوعات الفكرية، التي تتناول الكتاب صناعة ومحتوى من كل الزوايا، كما تقدم المجلة عرضا وافيا لحركة التأليف في العالم، وتحاور كتابا عالميين، حيث يقدم ميسرة صلاح الدين حوارا مع كاتبة يابانية، بدأت حياتها نادلة في مطعم، ثم بائعة في متجر للكتب، ثم احترفت الغناء، قبل أن تجد طريقها في كتابة الرواية، إنها الروائية اليابانية "ميكو كاواكامي"، ويقدم شريف صالح رؤية ختامية لمعرض القاهرة للكتاب في دورته الأخيرة عنوانها "شعب عريق ووطن عظيم"، كما يتضمن العدد ملفا عن غزة وصمودها وعمارتها ومحاولات محوها التي لا تتوقف بعنوان: "الوطن أو الموت".

من قتل جابرييل جارسيا ماركيز؟



وفي عدد مجلة عالم الكتاب أيضا أحد أهم الملفات التي تتناول الكاتب الكولومبي ماركيز عنوانه “من قتل جابرييل جارسيا ماركيز”؟ بمناسبة ذكرى ميلاده التي حلت في الأسبوع الأول من مارس، كتب فيه عزمي عبد الوهاب، وعلي بدر.

وفي باب معارك الكتب يكتب هناك نبش في أوراق معركة مجهولة لطه حسين بعنوان "عزيزة عصفور.. تشعل النار في المجتمع المصري"، ويكتب طاهر عبد الرحمن عن كتاب يتهم محمد عبده، وقاسم أمين وطه حسين بالخيانة، أما باب "ثنائيات" فيتناول علاقة بيكاسو وفرانسوا زجيلو.. حياة على حافة الخطر، وتقدم الكاتبة مي التلمساني تجربة كتابتها رواية مشتركة مع إدوار الخراط، وفي باب ضفاف يقدم أحمد الشريف رؤية للكتاب الأكثر شعبية في اسكندنافيا، ويقرأ اسحق بندري رواية "ميلكمن" مقدما دراسة بعنوان: إغواء التمرد وقيود الاغتراب، وتاميران محمود تكتب عن سيرة مارتن لوثر كينج، ويكتب عماد أبو صالح عن ماري إليزابيث فراي قراءة بعنوان "ربة بيت في ضيافة الشعر".



وفي باب من مجلة عالم الكتاب "خارج النص"، يكتب أنسي الحاج عن فاتن حمامة، وموضوعات أخرى بعنوان: روائية أمريكية تخاف سن الخمسين والطيران، وهل سرق جورج أورويل رواية الكاتب الروسي زامياتين؟ ويكتب سيد ضيف الله عن مجدي نجيب، وفي باب المكتبة هناك زيارة لمكتبة صلاح جاهين، وتكتب ظبية خميس عن الحياة بين الكتب، وفي باب "صوت وصورة" يكتب أسامة حبشي عن بيرانديللو.. سيرة ذاتية متخيلة.

أما باب المراجعات فيكتب فيه الدكتور خيري دومة عن "حيرة المرايا من طه حسين إلى جابر عصفور، وتقدم فاطمة شعبان قراءة في كتاب "فيلسوف الضحك والبكاء.. سيرة درامية للكاتب والمؤرخ الفني ماهر زهدي، وحمود قنديل يكتب عن "الواقعية الجديدة في رواية " الخطيئة" للكاتبة نادية رشاد، وأسامة حداد يكتب عن رواية "تاج شمس" لهاني القط، ويتأمل الرمزي والأسطوري فيها، وباب "تحت الطبع" يتضمن فصلا من كتاب لصالحة المصري بعنوان السريالية في مصر، كما يتضمن الباب فصلا من "أبو القمصان" الرواية الجديدة للكاتب خالد إسماعيل بعنوان "مراسيلة فرج الله"، والصفحة الأخيرة في مجلة عالم الكتاب يكتبها د. محمد شومان بعنوان "مكتبة جدي في شوال فوق السطج".