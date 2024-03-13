الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

"الليالي الرمضانية وأسرار الهوية المصرية" احتفالية ببيت السناري.. الأحد المقبل

بيت السناري بالسيدة
بيت السناري بالسيدة زينب

الليالي الرمضانية وأسرار الهوية المصرية، محور أولى فعاليات بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب والتابع لمكتبة الإسكندرية، ضمن الأمسيات والفعاليات التي تقام احتفالا بقدوم الشهر الفضيل، وذلك مساء الأحد المقبل الموافق 17 مارس.

 

تفاصيل أمسية الليالي الرمضانية وأسرار الهوية المصرية

 

،يحتضن بيت السناري الأثري الأمسية الثقافية الفنية، والتي تقام تحت عنوان "الليالي الرمضانية وأسرار الهوية المصرية"، وتتضمن رحلة فكرية وروحية مع نخبة من العلماء والمفكرين، لاستلهام جماليات التراث المصري واستشراف أبعاده الثقافية والحضارية في شهر رمضان المعظم.

 

ويشارك في الأمسية كل من الدكتور عبد الحميد يحيى، أستاذ تنمية الموارد البشرية ــ فضيلة الشيخ إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف ــ هيثم أبوزيد، الكاتب والباحث في تراث التلاوة والإنشاد الديني ــ دكتور حسين حسني، أستاذ الإعلام بمدينة الثقافة والعلوم ــ الشيخ بلال مختار، المبتهل والمنشد الديني بالإذاعة والتليفزيون ــ الإعلامي أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور.

 

ويتناول المشاركين في أمسية "الليالي الرمضانية وأسرار الهوية المصرية"، أبرز الطقوس والعادات المرتبطة بشهر رمضان المعظم في مصر ولدى المصريين، وكيف أن هذه الطقوس والعادات، جعلت منه شهرا مميزا عن بقية شهور السنة في مصر دونا عن غيرها من دول العالم العربي والإسلامي، كالعادات المرتبطة به، كمدفع الإفطار والذي بدأ منذ عهد السلطان خوش قدم. والزينات التي تملأ الشوارع والبيوت والميادين، والمسحراتي الذي تتميز به مصر كعادة رئيسية في شهر رمضان المعظم وغيرها.

 

وتتخلل فقرات الأمسية فقرة فنية مميزة، لتضفي على الأمسية نفحة فنية تراثية، وتتخللها حكايات وأسرار مذهلة عن القيم والعادات والتقاليد والروحانيات الجميلة التي تميز الشعب المصري، ويقدمها المشاركين في الأمسية من خلال غوصهم في أعماق التاريخ والتراث المصري الخالد.

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