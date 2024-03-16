مسلسل نورة الحلقة 6.. تقديم عرض مسرحي لدعم "جميلة" في أزمتها

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت الحلقة السادسة من المسلسل الكارتوني نورة، الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك، تفاصيل جديدة لأزمة الطفلة جميلة التي تعرضت لأزمة طارئة في حياتها وهي قيام والدها بإبلاغها بوجود عريس تقدم لها، وهي سن صغير، وهو الأمر الذي ترك أثره على حالتها النفسية، حيث لجأ أصدقائها إلى حيلة جديدة لإخراجها من هذه الحالة، عن طريق تقديم عرض مسرحي تناول مشكلة زواج القاصرات، وطرح حلول لمواجهتها.

مسلسل نورة

ويعرض المسلسل الكرتوني " نورة "على قناة CBC قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة watch it، تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني نورة والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

مسلسل نورة

ويسلط المسلسل الكرتونى الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهى رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية فى حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث.

المسلسل الكرتوني نورة

وجاء العمل الرمضاني مواكبًا مع الطابع العائلى بشكل كبير خاصة أنه يهتم بشكل كبير بما هو مناسب للأطفال وكيفية التعامل مع الطفل فى حال وقوعه فى مشكلة ما، في المسلسل الكرتونى نورة يعتبر من الأعمال المميزة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتسليط الضوء على كل القضايا التى تهم الفتيات فى مرحلة الطفولة من الأمور الهامة للأطفال، يتأثروا بشكل كبير بهذا المحتوى المميز يتمكنوا بعد مشاهدة تلك الأعمال من معرفة ما هو صحيح وما هو خطأ، ويعتبر هذا العمل الكرتوني عودة من جديد لسلسلة المسلسلات الرمضانية التي تجذب الأطفال والأسرة المصرية لها.

وشارك فى تمثيل المسلسل الكارتوني نورة، يوسف حشيش، لبنى ونس، سلمى البحيري، حمزة رأفت، وأشرف على الدراما سماح أبو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفى عبدالله، أحمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفى.