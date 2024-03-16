السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل نورة الحلقة 6.. تقديم عرض مسرحي لدعم "جميلة" في أزمتها

نورة
نورة

شهدت الحلقة السادسة من المسلسل الكارتوني نورة، الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك، تفاصيل جديدة لأزمة الطفلة جميلة التي تعرضت لأزمة طارئة في حياتها وهي قيام والدها بإبلاغها بوجود عريس تقدم لها، وهي سن صغير، وهو الأمر الذي ترك أثره على حالتها النفسية، حيث لجأ أصدقائها إلى حيلة جديدة لإخراجها من هذه الحالة، عن طريق تقديم عرض مسرحي تناول مشكلة زواج القاصرات، وطرح حلول لمواجهتها.

 

txt

مسلسلات رمضان 2024.. ظهور هداية ملاك في الحلقة الرابعة من مسلسل نورة

مسلسل نورة 

ويعرض المسلسل الكرتوني " نورة "على قناة CBC قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة watch it، تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني نورة والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

مسلسل نورة

ويسلط المسلسل الكرتونى الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهى رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية فى حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث.

المسلسل الكرتوني نورة 

وجاء العمل الرمضاني مواكبًا مع الطابع العائلى بشكل كبير خاصة أنه يهتم بشكل كبير بما هو مناسب للأطفال وكيفية التعامل مع الطفل فى حال وقوعه فى مشكلة ما، في المسلسل الكرتونى نورة يعتبر من الأعمال المميزة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتسليط الضوء على كل القضايا التى تهم الفتيات فى مرحلة الطفولة من الأمور الهامة للأطفال، يتأثروا بشكل كبير بهذا المحتوى المميز يتمكنوا بعد مشاهدة تلك الأعمال من معرفة ما هو صحيح وما هو خطأ، ويعتبر هذا العمل الكرتوني عودة من جديد لسلسلة المسلسلات الرمضانية التي تجذب الأطفال والأسرة المصرية لها.

وشارك فى تمثيل المسلسل الكارتوني نورة، يوسف حشيش، لبنى ونس، سلمى البحيري، حمزة رأفت، وأشرف على الدراما سماح أبو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفى عبدالله، أحمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفى.

مسلسل نورة نورة موعد عرض نورة موعد عرض مسلسل نورة موعد اعادة مسلسل نورة قصة مسلسل نورة ابطال مسلسل نورة قنوات عرض نورة قنوات عرض مسلسل نورة موعد مسلسل نورة الحلقة السادسة من نورة نورة الحلقة السادسة نورة الحلقة 6 الحلقة 6 من مسلسل نورة الحلقة السادسة من مسلسل نورة كرتون كرتون رمضان كرتون رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

الصلح بين نورة وصديقتها جميلة فى الحلقة الخامسة من المسلسل الكارتونى "نورة"

إصابة 12 شخصًا فى حادث تصادم بين 3 أتوبيسات بالجيزة (صور)

مسلسلات رمضان 2024.. ظهور هداية ملاك في الحلقة الرابعة من مسلسل نورة

مسلسل نورة الحلقة 4.. بماذا نصحت الجدة لحل مشكلة الزواج المبكر؟

"الخسارة مش معناها الفشل".. نصيحة جدة نورة لحفيدتها فى الحلقة 4 من "نورة"

مسلسل "نورة" الحلقة 4.. الحزن يسيطر علي نورة بعد خسارة البطولة

مسلسل نورة الحلقة 3.. جدة نورة تفسر لها الحلم الغامض الذي أزعجها

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤.. تفاصيل أحداث الحلقة الثالثة لـ نورة

الأكثر قراءة

حسام حسن يطالب بزيادة الجماهير في بطولة كأس العاصمة الإدارية

التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

تفاصيل حريق ستوديو الأهرام: "الديكورات كلمة السر"

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

اعترافات المتهمين بسرقة مليون جنيه من شقة أجنبى فى المعادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

المتحدة وعودة زمن الفن الجميل

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة