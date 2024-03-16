مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل نورة

يتصدر موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل نورة كافة محركات البحث حيث يهتم به عدد كبير من الأمهات بتفاصيل المسلسل الكرتوني نورة وذلك لأنه يهتم كثيرا بتسليط الضوء على تفاصيل تخص الفتيات ومشكلاتهم ويتم تناولها بشكل بسيط وسهل.



وينتظر عدد كبير من الأمهات عرض حلقات المسلسل الكرتوني نورة وذلك من أجل مشاهدة ابنائهم لمثل تلك الأعمال التي تساعد فى رفع قيمهم ومبادئهم كما يساهم ايضا مسلسل الكرتوني نورة فى حل مشكلات الاطفال بطريقة سهلة وبسيطة وبدون مبالغة فى الاحداث وهو ما يجعل الاطفال يتعلقوا بالمسلسل.

موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل نورة



يترقب الجمهور موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل نورة المسلسل الكرتوني يذاع على قناة CBC قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة watch it، وتعرض الحلقة السادسة اليوم فى تمام الساعة ٥.٤٥ دقيقة.

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني "نورة" والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي"



قصة مسلسل نورة



ويسلط المسلسل الكرتونى الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهى رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية فى حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث



أبطال مسلسل نورة

وشارك فى تمثيل مسلسل الكرتوني نورة، يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، واشراف على الدراما سماح ابو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفي.

ويأتى ذلك من خلال الشراكة بين المجلس القومى للمرأة وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشيونال، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة هاش تاج.

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