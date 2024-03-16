السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

الصلح بين نورة وصديقتها جميلة فى الحلقة الخامسة من المسلسل الكارتونى "نورة"

نورة
نورة

شهدت الحلقة الخامسة من المسلسل الكارتوني “نورة،” حالة خصام كبيرة بين نورة وصديقتها جميلة، بسبب أزمة الزواج المبكر للأخيرة، وتخلي نورة عنها في أزمتها، ولكن عادت لها مرة أخرى وأبلغتها أنها ستساندها حتى الرمق الأخير من هذه الأزمة، وهو الأمر الذي أسعد صديقتها، وحدث صلح بينهما لتجاوز هذه المشكلة الطارئة.

ويعرض المسلسل الكرتوني  “ نورة “على قناة ”CBC” قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة “watch it”، وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني “نورة” والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

ويسلط المسلسل الكرتونى الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهى رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية فى حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث.

وجاء العمل الرمضاني مواكبًا مع الطابع العائلى بشكل كبير خاصة انه يهتم بشكل كبير بما هو مناسب للأطفال وكيفية التعامل مع الطفل فى حال وقوعه فى مشكلة ما، في المسلسل الكرتونى نورة يعتبر من الأعمال المميزة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتسليط الضوء على كل القضايا التى تهم الفتيات فى مرحلة الطفولة من الأمور الهامة للأطفال،  يتأثروا بشكل كبير بهذا المحتوى المميز يتمكنوا بعد مشاهدة تلك الأعمال من معرفة ما هو صحيح وما هو خطأ، ويعتبر هذا العمل الكرتوني عودة من جديد لسلسلة المسلسلات الرمضانية التي تجذب الأطفال والأسرة المصرية لها.

وشارك فى تمثيل المسلسل الكرتوني “نورة”، كلا من: يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، واشراف على الدراما سماح ابو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفى.

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