مسلسل نورة الحلقة 4.. بماذا نصحت الجدة لحل مشكلة الزواج المبكر؟

تناولت الحلقة الرابعة من المسلسل الكرتوني نورة، الذي يعرض في شهر رمضان دخول بطلته الطفلة نورة في حالة حزن بعد خسارتها لبطولة هامة لأول مرة في حياتها وهو ما جعلها تمكث في غرفتها، رافضة محاولات أسرتها معها الخروج من هذه الحالة النفسية الصعبة، خاصة أنها كانت تستعد طويلاً للبطولة وحلمت بالتتويج بها وقامت جدتها بمواساتها وتقديم عدة نصائح لها لتجاوز هذه المحنة، واستعادة البطولات التي تنافس عليها من جديد.

مسلسل نورة

دارت أحداث الحلقة الثالثة من المسلسل الكرتوني نورة حول مشكلة تواجه صديقة نورة وهى الزواج المبكر، حيث قامت نورة بحكي مشكلة صديقتها إلى جدتها التي بدورها قامت باستنكار هذا التفكير، وطالبت حفيدتها بالتركيز في مستقبلها وبطولاتها الرياضية التي خاضت إحدى مبارياتها وتعرضت للهزيمة بها، ما ادخلها في حالة حزن شديد، لكن تدخل والديها لمساندتها وتوجيه الدعم النفسي المطلوب لها، في الوقت نفسه شهدت الحلقة علاقة نورة ونور بوالديهم واعطائهم النصائح اللازمة لهذه الفئة العمرية الصغيرة.

موعد عرض مسلسل نورة

يعرض المسلسل الكرتوني "نورة" على CBC قبل الإفطار مباشرة وعلى منصة watch it، وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل المستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية قرينة الرئيس السيسي والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

قصة مسلسل نورة

ويسلط المسلسل الكرتونى الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهى رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية فى حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث.

وجاء العمل الرمضاني مواكبًا مع الطابع العائلى بشكل كبير خاصة انه يهتم بشكل كبير بما هو مناسب للأطفال وكيفية التعامل مع الطفل فى حال وقوعه فى مشكلة ما، في المسلسل الكرتونى نورة يعتبر من الأعمال المميزة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتسليط الضوء على كل القضايا التى تهم الفتيات فى مرحلة الطفولة من الأمور المهمة للأطفال، يتأثروا بشكل كبير بهذا المحتوى المميز يتمكنوا بعد مشاهدة تلك الأعمال من معرفة ما هو صحيح وما هو خطأ، ويعتبر هذا العمل الكرتوني عودة من جديد لسلسلة المسلسلات الرمضانية التي تجذب الأطفال والأسرة المصرية لها.

وشارك فى تمثيل المسلسل الكرتوني نورة، يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، واشراف على الدراما سماح ابو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفى.

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