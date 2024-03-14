الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل نورة الحلقة 4.. بماذا نصحت الجدة لحل مشكلة الزواج المبكر؟

مسلسل نورة
مسلسل نورة

تناولت الحلقة الرابعة من المسلسل الكرتوني نورة، الذي يعرض في شهر رمضان دخول بطلته الطفلة نورة في حالة حزن بعد خسارتها لبطولة هامة لأول مرة في حياتها وهو ما جعلها تمكث في غرفتها، رافضة محاولات أسرتها معها الخروج من هذه الحالة النفسية الصعبة، خاصة أنها كانت تستعد طويلاً للبطولة وحلمت بالتتويج بها وقامت جدتها بمواساتها وتقديم عدة نصائح لها لتجاوز هذه المحنة، واستعادة البطولات التي تنافس عليها من جديد.

مسلسل نورة

دارت أحداث الحلقة الثالثة من المسلسل الكرتوني نورة حول مشكلة تواجه صديقة نورة وهى الزواج المبكر، حيث قامت نورة بحكي مشكلة صديقتها إلى جدتها التي بدورها قامت باستنكار هذا التفكير، وطالبت حفيدتها بالتركيز في مستقبلها وبطولاتها الرياضية التي خاضت إحدى مبارياتها وتعرضت للهزيمة بها، ما ادخلها في حالة حزن شديد، لكن تدخل والديها لمساندتها وتوجيه الدعم النفسي المطلوب لها، في الوقت نفسه شهدت الحلقة علاقة نورة ونور بوالديهم واعطائهم النصائح اللازمة لهذه الفئة العمرية الصغيرة.

موعد عرض مسلسل نورة

يعرض المسلسل الكرتوني "نورة" على CBC قبل الإفطار مباشرة وعلى منصة watch it، وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل المستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية قرينة الرئيس السيسي والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

 

قصة مسلسل نورة

 

ويسلط المسلسل الكرتونى الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهى رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية فى حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث.

وجاء العمل الرمضاني مواكبًا مع الطابع العائلى بشكل كبير خاصة انه يهتم بشكل كبير بما هو مناسب للأطفال وكيفية التعامل مع الطفل فى حال وقوعه فى مشكلة ما، في المسلسل الكرتونى نورة يعتبر من الأعمال المميزة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتسليط الضوء على كل القضايا التى تهم الفتيات فى مرحلة الطفولة من الأمور المهمة للأطفال، يتأثروا بشكل كبير بهذا المحتوى المميز يتمكنوا بعد مشاهدة تلك الأعمال من معرفة ما هو صحيح وما هو خطأ، ويعتبر هذا العمل الكرتوني عودة من جديد لسلسلة المسلسلات الرمضانية التي تجذب الأطفال والأسرة المصرية لها.

وشارك فى تمثيل المسلسل الكرتوني نورة، يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، واشراف على الدراما سماح ابو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفى.

اقرأ أيضًا:

"سر إلهي" الحلقة 4.. خروج روچينا من السجن لزيارة قبر ابنتها

"بيت الرفاعي" الحلقة 4.. رحاب الجمل تخبر عمها بمكان اختباء أمير كرارة

مسلسل نورة نورة موعد عرض نورة موعد عرض مسلسل نورة موعد اعادة مسلسل نورة قصة مسلسل نورة ابطال مسلسل نورة قنوات عرض نورة قنوات عرض مسلسل نورة موعد مسلسل نورة الحلقة الرابعة من نورة نورة الحلقة الرابعة نورة الحلقة 4 الحلقة 4 من مسلسل نورة الحلقة الرابعة من مسلسل نورة كرتون كرتون رمضان كرتون رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل نورة الحلقة 3.. جدة نورة تفسر لها الحلم الغامض الذي أزعجها

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤.. تفاصيل أحداث الحلقة الثالثة لـ نورة

مسلسل نورة الحلقة 3| حوار بين نورة وجدتها حول ظاهرة زواج الفتيات

مسلسل نورة الحلقة 3| والدة نورة تواسيها بعد خسارة بطولة الكونج فو

فى ذكرى ثورة 1919.. "الدستور" تزور منزل زعيم الأمة (صور)

25 جنيهًا للكيلو.. إقبال كبير على شراء البلح في معرض "أهلًا رمضان" بمدينة نصر

"بحلم بيك أنا بحلم بيك".. توقعات مقاهي الأهلاوية والزملكاوية لنهائي كأس مصر

لليوم الثانى.. توافد عدد كبير من المواطنين على معرض خير مزارعنا لأهالينا

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة العامة بعد وفاة حبيبة الشماع

ماذا بعد وفاة حبيبة الشماع «فتاة الشروق»؟.. كل ما نعرفه عن المأساة

تدفقات العملة الأجنبية: زيادة تحويلات المصريين 10 أضعاف.. والتنازل عن الدولار يزيد 20 مرة

الموت يُغيب حبيبة الشماع.. قصة ربع ساعة غيرت مسار حياة “فتاة الشروق”

ليلة الملك.. ليفربول يتقدم برباعية على سبارتا براغ فى الدورى الأوروبى

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

حزب الليكود بزعامة نتنياهو ينتقد شومر لعدم احترامه الحكومة الإسرائيلية

وقف إطلاق النار فى غزة.. كيف يعتبر فرصة لتغيير إقليمى فى المنطقة؟

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية