لليوم الثانى.. توافد عدد كبير من المواطنين على معرض خير مزارعنا لأهالينا

توافد اليوم عدد كبير من المواطنين علي معرض خير مزارعنا لأهالينا، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، في يومه الثاني، الذي يقام بأرض المحميات الزراعية بمعرض الزهور الدائم في الدقي، وهو المعرض الذي فتح أبوابه للجمهور مساء السبت الماضي، بحضور محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، ووزير الزراعة السيد القصير.

وقد عرضت بعض الشركات أسعار يا ميش رمضان بأسعار مخفضة عن السوق، حيث الزبيب المصري عالي الجودة الكيلو ٨٥ جنية، البلح سعر الكيلو ٣٥ جنية، وهي الأسعار التي وصفها العديد من زائري المعرض أنها بنصف الثمن عن مثيلتها في الأسواق والسوبر ماركت، خاصة مع ارتفاع أسعار الياميش خلال العام الحالي.

وصرح سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمنسق العام للمعرض، خلال تفقده لحركة البيع والشراء "جميع السلع والمنتجات متوفرة بأسعار أقل من الخارج بخصم ٢٠٪؜، ويصل ل٥٠٪؜ في بعض المنتجات، حيث أن كيلو اللحمة الكندوز البلدي سعرها ٣٠٠ جنية، سعر ال ٣ كيلو بصل ٢٨ جنية، بمعدل حوالي ٩ جنية للكيلو، وشوال البطاطس يحتوي علي ٥ كيلو سعره ٢٥ جنية بمعدل ٥ جنية للكيلو، وهناك أيضًا الأرز سعر الكيلو ٢٧،٥ جنية، وكيلو السكر ٢٧ جنية، وسعر كيلو السمك البلطي يبدأ من ٥٠ جنية، وسعر البوري ١٦٠ جنية، وجميع المنتجات متاحة ومتوفرة بصورة يومية، منعًا لاي زحام متوقع حدوثه، ونؤكد ان المعرض يفتح أبوابه يوميًا من العاشرة صباحًا وحتي العاشرة مساءً وعلي مدار شهر رمضان

ودعا محافظ الجيزة مواطني المحافظة إلى زيارة المعرض والاستفادة من المنتجات والسلع الغذائية المعروضة، مؤكدًا أن المعرض يشهد سنويًا زيارة كبيرة من المواطنين نظرًا لجودة المنتجات المعروضة سواء اللحوم ومنتجات الألبان ومنتجات وزارة الزراعة والسلع الأساسية.

وأوضح محافظ الجيزة أن هناك تنسيقًا بين وزارة الزراعة والمحافظة لإنجاح المعرض لتحقيق الاستفادة للمواطنين.



من جهته صرح السيد القصير وزير الزراعة، بأن افتتاح معرض خير مزارعنا لأهلينا أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية ومتابعة د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ستقوم وزارة الزراعة بتوفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال منافذها الثابتة والمتحركة في كافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى معارض "خير مزارعنا لأهالينا" بأسعار مخفضة، والحد من الحلقات الوسيطة، لأنها من المنتج إلى المستهلك مباشرة، دون وسطاء، وبجودة عالية.



وأضاف وزير الزراعة أن المعرض يوفر حوالى 200 سلعة من خلال مشاركة 70 عارضًا من الهيئات التابعة للوزارة، وكذلك بعض شركات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة بها أكثر من 33 منفذًا متحركًا، تجوب القرى والمحافظات المختلفة والمناطق النائية، فضلًا عن 274 منفذًا ثابتًا، بالمحافظات، وتم ضخ العديد من المنتجات والسلع بها، بأسعار مناسبة.

ووجه القصير باستمرار ضخ السلع في المعرض طوال شهر رمضان والبيع بالأسعار المعلنة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة في ضبط الأسواق، فإن الأسعار تتجه إلى الانخفاض مؤكدًا على توافر جميع السلع، مناشدًا المواطنين عدم تخزينها وشراء احتياجاتهم فقط.

معرض خير مزارعنا لأهالينا

معرض خير مزارعنا لأهالينا