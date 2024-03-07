25 جنيهًا للكيلو.. إقبال كبير على شراء البلح في معرض "أهلًا رمضان" بمدينة نصر

شهد معرض أهلًا رمضان للسلع الغذائية، بأرض المعارض في مدينة نصر، اقبالًا كبيرًا من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع استعدادً للشهر المبارك.

“البلح” كان على رأس السلع التي شهدت إقبالًا كبيرًا من زوار المعرض، خاصة مع التخفيضات الكبيرة التي أعلنها القائمون على المعرض.

معرض أهلا رمضان

وبلغ سعر البلح 25 جنيهًا بدلًا من 40 جنيهًا للكيلو، ونوع أخر بسعر 30 جنيهًا.

بينما بلغ سعر البلح المقدول 75 جنيهًا للكيلو

من ناحية أخرى، تطرح وزارة التموين السكر الحر داخل معارض أهلًا رمضان بسعر 27 جنيهًا للكيلو، والزيت بـ65 جنيهًا للعبوة 800 مللي، والأرز 30 جنيهًا، واللحوم بأسعار تبدأ من 250 جنيهًا للكيلو، كما تطرح الدواجن بسعر 100 جنيه للكيلو.



وشددت وزارة التموين على وجود متابعة مستمرة لتوفير جميع السلع الغذائية واللحوم بمعارض "أهلًا رمضان" 2024 على مستوى الجمهورية، بحد أدنى 3 معارض رئيسية داخل كل محافظة.

كما تطلق وزارة التموين العديد من المنافذ المتنقلة بالميادين والمناطق النائية، بالإضافة إلى الشوادر وتوفير السلع بنفس تخفيضات أهلًا رمضان 2024.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أن معرض «أهلًا رمضان 2024» بمدينة نصر، يوفر جميع السلع الغذائية واللحوم والدواجن بتخفيضات تتراوح بين 15 إلى 30%.

وأشار وزير التموين إلى توافر كميات كبيرة من السلع الأساسية لتأمين احتياجات المواطنين، ومواجهة زيادة الإقبال المتوقع على شراء السلع الغذائية خلال الشهر الكريم.

وتضخ القابضة الغذائية، التابعة لوزارة التموين، 55 ألف طن سكر بكل المعارض على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة.

البلح فى معرض اهلا رمضان

البلح فى معرض اهلا رمضان

البلح فى معرض اهلا رمضان

البلح فى معرض اهلا رمضان