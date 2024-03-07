الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يتفقد معرض "أهلاً رمضان" في باب الشعرية

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال افتتاح معرض اهلا رمضان بباب الشعرية

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، يرافقه أيمن عشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، معرض "أهلًا رمضان" في باب الشعرية الذي أقامته المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.
 

وحرص محافظ القاهرة خلال تفقده للمعرض الذي يلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين نظرًا لانخفاض أسعاره عن السوق على التأكد من توافر كافة السلع والمنتجات الأساسية والإستراتيجية بكميات تكفي حاجة المواطنين.
 

وثمن محافظ القاهرة دور الغرفة التجارية بالقاهرة كشريك أساسي للأجهزة التنفيذية في تقديم المنتجات والسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
 

نشر عدد كبير من المنافذ بكافة الأحياء 

 

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم نشر عدد كبير من المنافذ في كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر احتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى وجود أكثر من ٢٦٠٠ منفذ ثابت ومتحرك لبيع السلع الغذائية بالعاصمة.
 

وأكد محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مع التشديد على الإلتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة.
 

ويضم معرض "أهلًا رمضان" بباب الشعرية والذي يشارك فيه كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية لتجارة الجملة، ومديرية التموين وعدد من شركات القطاع الخاص كافة السلع الأساسية كالأرز، والزيت، والسكر، والدقيق، والمكرونة، واللحوم، والدواجن، والخضروات، والعطارة، ومنتجات الألبان، والمنظفات، والياميش بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق. 
 

رافق المحافظ  فى جولته اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية،  وعدد من قيادات المحافظة وأعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة.

محافظ القاهرة خلال افتتاح معرض اهلا رمضان بباب الشعرية
محافظ القاهرة خلال افتتاح معرض اهلا رمضان بباب الشعرية
محافظ القاهرة خلال افتتاح معرض اهلا رمضان بباب الشعرية
محافظ القاهرة خلال افتتاح معرض اهلا رمضان بباب الشعرية
محافظ القاهرة خلال افتتاح معرض اهلا رمضان بباب الشعرية
محافظ القاهرة خلال افتتاح معرض اهلا رمضان بباب الشعرية
محافظ القاهرة خلال افتتاح معرض اهلا رمضان بباب الشعرية
محافظ القاهرة خلال افتتاح معرض اهلا رمضان بباب الشعرية
محافظ القاهرة خلال افتتاح معرض اهلا رمضان بباب الشعرية
محافظ القاهرة خلال افتتاح معرض اهلا رمضان بباب الشعرية
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