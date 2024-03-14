مسلسلات رمضان 2024..

شهدت الحلقة الرابعة من المسلسل الكارتوني نورة، الذي يعرض في شهر رمضان المبارك، ذكر سيرة البطلة الأوليمبية المصرية هداية ملاك، في خضم حديث جدة نورة معها وضربها المثل ببطلة لعبة التايكوندو التي مرت بصعاب كثيرة في مشوارها، حتي تستطيع حفيدتها تجاوز أحزانها بعد خسارتها لإحدي البطولات الرياضية، مما اصابها بحالة حزن كبيرة، وهداية هي بطلة أوليمبية مصرية حازت علي برونزية أوليمبياد ريودي جانيرو ٢٠١٦م،أوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠ في لعبة التايكوندو.

"الخسارة مش معناها الفشل".. نصيحة جدة نورة لحفيدتها فى الحلقة 4 من "نورة"

أحداث مسلسل نورة

دارت أحداث الحلقة الثالثة من المسلسل الكارتوني نورة، حول مشكلة تواجه صديقة نورة وهي الزواج المبكر، حيث قامت نورة بحكي مشكلة صديقتها إلي جدتها، التي بدورها قامت بإستنكار هذا الفكر في العصر الحالي، وطالبت حفيدتها بالتركيز في مستقبلها وبطولاتها الرياضية، التي خاضت احدي مبارياتها وتعرضت للهزيمة بها، مما ادخلها في حالة حزن شديد، ولكن تدخل والديها لمساندتها وتوجيه الدعم النفسي المطلوب لها، في الوقت نفسه شهدت الحلقة علاقة نورة ونور بوالديهم، واعطائهم النصائح اللازمة لهذه الفئة العمرية الصغيرة.

ويعرض المسلسل الكرتوني " نورة "على قناة CBC قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة watch it، تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني نورة والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

ويسلط المسلسل الكرتونى الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهى رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية فى حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث.

وجاء العمل الرمضاني مواكبًا مع الطابع العائلى بشكل كبير خاصة انه يهتم بشكل كبير بما هو مناسب للأطفال وكيفية التعامل مع الطفل فى حال وقوعه فى مشكلة ما، في المسلسل الكرتونى نورة يعتبر من الأعمال المميزة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتسليط الضوء على كل القضايا التى تهم الفتيات فى مرحلة الطفولة من الأمور الهامة للأطفال، يتأثروا بشكل كبير بهذا المحتوى المميز يتمكنوا بعد مشاهدة تلك الأعمال من معرفة ما هو صحيح وما هو خطأ، ويعتبر هذا العمل الكرتوني عودة من جديد لسلسلة المسلسلات الرمضانية التي تجذب الأطفال والأسرة المصرية لها.

أبطال مسلسل نورة

وشارك فى تمثيل المسلسل الكرتوني نورة، يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، واشراف على الدراما سماح ابو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفى.