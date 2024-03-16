أشرف زكى يكشف: أين سيتم استكمال تصوير مسلسلات رمضان بعد حريق ستوديو الأهرام؟

وجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على قراراته العاجلة بشأن متضرري الحريق الذي نشب في استوديو الأهرام فجر اليوم السبت.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة «صدى البلد»، إنه لم يتضرر أي شخص في حريق ديكور الحارة الشعبية باستوديو الأهرام، كما أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

وأضاف أن مسلسل “المعلم” الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سيتم استكمال تصويره للنهاية ولا توجد نية لتأجيل التصوير، وسيتم استئناف تصوير باقي حلقات المسلسل الذي كان يجرى تصويره قريبا.

ونفى أشرف زكي حقيقة وجود مشهد مفرقعات يتم تصويره لأحد المسلسلات، وكل ما تردد حول هذا الأمر غير صحيح.

واختتم حديثه قائلًا: «حابب أوجه الشكر إلى رجال الحماية المدنية الذين بذلوا جهدا كبيرا للسيطرة على الحريق».

اقرأ أيضا: