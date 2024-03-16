السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

حريق ستوديو الأهرام
حريق ستوديو الأهرام

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كواليس نشوب حريق ستوديو الأهرام وكيفية بدايته وامتداده للعقارات المطلة عليه ما سبب تلك الخسائر. 

وأفادت التحريات بأن النيران بدأت من داخل بلاتوه الحارة الشعبية في ستوديو الأهرام والتي تعد تراثا تاريخيا في تصوير عدد ضخم من المسلسلات على مدار عشرات السنين. 

وأضافت التحريات أن النيران انتشرت بسرعة كبيرة جدا بسبب الديكورات الخشبية في الحارة والأثاث والأقمشة إضافة إلى تيار الهواء الذي نقلها بسرعة كبيرة لكافة الطوابق. 

وعن كيفية امتداد النيران للعقارات المجاورة لاستوديو الأهرام أشارت التحريات إلى تطاير شرر من النيران المشتعلة في البلاتوه إلى وحدات التكييف المعلقة خارج العقارات والتهمتها بالكامل وبالتالي امتدت منها لداخل العقارات وساهمت سرعة قطع التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة في منع حدوث انفجارات ضخمة وتفاقم الأمر إلى كارثة ضخمة. 

وأضافت تحريات المباحث الجنائية بالجيزة أن بلاتوه الحارة الشعبية يقع على مساحة شاسعة تصل لآلاف الأمتار حيث إن ستوديو الأهرام تبلغ مساحته حوالي 5 أفدنة أو أكثر والنيران التهمت ديكور الحارة الشعبية بالكامل  وتحول لكتلة من الرماد حيث تفحم بالكامل. 

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزراء القوى العاملة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والثقافة موقع حريق ستوديو الأهرام بعد الحريق الذي التهمه فجر اليوم السبت. 

ووصل إلى مقر الحريق مدبولي والوزراء الأربعة ومحافظ الجيزة لمتابعة آخر عمليات الإطفاء وفحص الخسائر التي لحقت بالاستوديو والأهالي المتضررين.

 

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