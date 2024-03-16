السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

لجنة من كلية الهندسة تفحص العقارات المتضررة من حريق ستديو الأهرام

حريق ستديو الأهرام
حريق ستديو الأهرام

واصلت نيابة العمرانية تحقيقاتها في سبيل الكشف عن ملابسات حريق ستديو الأهرام بعد التهام النيران له بالكامل. 

وشكلت النيابة لجنة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص موقع الحريق والعقارات المتضررة لبيان مدى ملاءمتها لترميم أو تحديد حاجتها للإزالة من عدمه بعد تفحم جدرانها. 

واستدعت النيابة المتضررين من سكان تلك العقارات جراء الحريق لسماع أقوالهم حول ملابسات الحادث. 

وكشفت تحقيقات نيابة العمرانية عن التفاصيل الكاملة لحريق ستديو الأهرام الذي نشب فجر اليوم السبت في شارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية. 

وتبين من التحقيقات أن الحريق نشب الساعة الواحدة صباحًا في فترة السحور والتهم لوكيشن التصوير بالكامل على مساحة شاسعة، وأسفر عن تفحم محتوياته المكونة من ديكورات أساسها الأخشاب والفوم والأقمشة ما ساعد في انتشار النيران بسرعة كبيرة. 

وأضافت تحقيقات نيابة العمرانية أن الحريق أسفر عن إصابة 10 أشخاص بينهم فردا شرطة من الحماية المدنية سقط بهما ونش الإطفاء ما أدى لإصابتهما بكسور وخلع في الكتف، وتم نقلهما إلى مستشفى الشرطة، إضافة إلى 8 مصابين من المواطنين أصيبوا باختناق وخرجوا جميعًا من المستشفى بعد إسعافهم بالإسعافات اللازمة. 

وذكرت التحقيقات أن خبراء المعمل الجنائي بدأوا عملهم بأخذ عينات من اللوكيشن المحترق لبيان الأسباب الحقيقية وما زال عملهم مستمرًا حتى تلك اللحظة. 

كما أسفرت التحقيقات عن احتراق 10 عقارات مطلة على ستديو الأهرام بعدما امتدت النيران لها، فقررت النيابة استدعاء المتضررين من الحريق لسماع أقوالهم، كما قررت استدعاء مسئولي ستديو الأهرام لسؤالهم حول ملابسات الواقعة وحصر الخسائر التي تسبب بها الحريق، وما زالت التحقيقات مستمرة. 

وتجري النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في حريق ستديو الأهرام بعدما التهمت النيران محتوياته بالكامل، حيث ما زال سبب الحريق غامضًا.

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سقوط 10 مصابين واحتراق 10 عقارات.. النيابة تكشف تفاصيل حريق استوديو الأهرام

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رئيس الحكومة و4 وزراء فى موقع حريق "ستوديو الأهرام"

 

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