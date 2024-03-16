السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سيارات الإطفاء تصل لموقع استديو الأهرام لاستكمال عمليات التبريد

جانب من وصول سيارات
جانب من وصول سيارات الاطفاء لمكان حريق ستوديو الأهرام

دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بعددٍ من سيارات الإطفاء إلى موقع حريق استديو الأهرام؛ لمتابعة إجراء عمليات التبريد منعًا لتجديد اشتعال النيران من أسفل الرماد. 

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزراء العمل والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والثقافة، موقع حريق استديو الأهرام بعد الحريق الذي التهمه فجر اليوم السبت. 

ووصل إلى مقر الحريق رئيس الوزراء، والوزراء الأربعة، ومحافظ الجيزة؛ لمتابعة آخر عمليات الإطفاء وفحص الخسائر التي لحقت بالاستديو والأهالي المتضررين. 

وكشفت تحقيقات نيابة العمرانية عن التفاصيل الكاملة لحريق استديو الأهرام الذي نشب فجر اليوم السبت في شارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية. 

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رئيس الحكومة و4 وزراء فى موقع حريق "ستوديو الأهرام"

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سقوط 10 مصابين واحتراق 10 عقارات.. النيابة تكشف تفاصيل حريق استوديو الأهرام

وتبيَّن من التحقيقات أن الحريق نشب الساعة الواحدة صباحًا في فترة السحور، والتهم موقع التصوير بالكامل على مساحة شاسعة، وأسفر عن تفحم محتوياته المكونة من ديكورات أساسها الأخشاب والأقمشة، مما ساعد في انتشار النيران بسرعة كبيرة. 

وأضافت تحقيقات نيابة العمرانية أن الحريق أسفر عن إصابة ١٠ أشخاص بينهم فردا شرطة من الحماية المدنية سقط بهما ونش الإطفاء ما أدى لإصابتهما بكسور وخلع في الكتف، ونقلهما إلى مستشفى الشرطة، إضافة إلى ٨ مصابين من المواطنين وخرجوا جميعًا من المستشفى بعد إسعافهم.

وذكرت التحقيقات أن خبراء المعمل الجنائي بدأوا عملهم بأخذ عينات من اللوكيشن المحترق لبيان الأسباب الحقيقية وما زال عملهم مستمرًا حتى تلك اللحظة. 

كما أسفرت التحقيقات عن احتراق ١٠ عقارات مطلة على استديو الأهرام بعدما امتدت النيران لهم، فقررت النيابة استدعاء المتضررين من الحريق لسماع أقوالهم، كما قررت استدعاء مسئولي استديو الأهرام لسؤالهم حول ملابسات الواقعة وحصر الخسائر التي تسبب بها الحريق، وما زالت التحقيقات مستمرة. 

وتجري النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في حريق استديو الأهرام بعدما التهمت النيران محتوياته بالكامل حيث ما زال سبب الحريق غامضًا.

جانب من وصول سيارات الاطفاء لمكان حريق ستوديو الأهرام
جانب من وصول سيارات الاطفاء لمكان حريق ستوديو الأهرام
جانب من وصول سيارات الاطفاء لمكان حريق ستوديو الأهرام
جانب من وصول سيارات الاطفاء لمكان حريق ستوديو الأهرام
جانب من وصول سيارات الاطفاء لمكان حريق ستوديو الأهرام
جانب من وصول سيارات الاطفاء لمكان حريق ستوديو الأهرام
جانب من وصول سيارات الاطفاء لمكان حريق ستوديو الأهرام
جانب من وصول سيارات الاطفاء لمكان حريق ستوديو الأهرام
حريق ستوديو الاهرام عمليات التبريد الحماية المدنية الدكتور مصطفى مدبولي

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