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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

عتبات البهجة الحلقة 6.. منال تتفاوض مع بهجت ليتنازل عن قضية النصب

مسلسل عتبات البهجة
مسلسل عتبات البهجة

طلب عبد البديع والذي يقوم بدوره الفنان هشام إسماعيل من زوجته منال والتي تقوم بدورها الفنانة وفاء صادق، أن تحاول التفاوض مع بهجت الأنصاري والذي يقوم بدوره الفنان يحيي الفخراني، من أجل التنازل عن قضية النصب والاحتيال، وذلك ضمن أحداث الحلقة السادسة من مسلسل عتبات البهجة.

 

احداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6

وبالفعل توجهت منال لبهجت الأنصاري، خلال احداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6 ، وطلبت منه التنازل عن قضية النصب التي قام برفعها بعد أن حصل على الفواتير التي تدين عبد البديع وتثبت عليه قضية النصب من أجلها وأجل ابنائها، بالإضافة إلى أنها عرضت عليه أن يقوم بإدارة السنتر بنفسه لكي يكون مشرف على كافة الأمور، كما أنه عبرت عن شكها نحو عبد البديع بانه يقوم بخيانتها، وهو الأمر الذي وافق عليه بهجت الأنصاري.

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مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة السابعة

ويعرض مسلسل عتبات البهجة خلال الساعات القليلة المقبلة، العرض الاول الحلقة الخامسة لمسلسل عتبات البهجة على قناة DMC  في الساعة 6:15.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it  وقناة DMC  وقناة DMC drama.

 

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مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد وتوليه مسئولية أحفاده..

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

مسلسلات رمضان 2024.. ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم 

خالد شباط 

وفاء صادق 

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم 

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

حازم إيهاب 

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

ليلى عز العرب 

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)

 

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