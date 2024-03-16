مسلسل الحشاشين الحلقة 6.. هل سينجح حسن الصباح فى قتل الخليفة العباسي؟

مسلسل الحشاشين الحلقة 6

هل سينجح حسن الصباح في قتل الخليفة العباسي؟، هذا ما تكشف عنه أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الحشاشين، والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال الموسم الرمضاني الدرامي 2024.

خطة الطوسي في الاستيلاء علي الخلافة

ففي نهاية أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الحشاشين، يقترح وزير الدولة الطوسي نظام الملك، علي السلطان السلجوقي ملكشاه، أن يصاهر الخليفة العباسي، خاصة بعد تذمر ملكشاه من سطوة الخليفة العباسي والذي لا يراه يفعل شيئ في الحياة سوي الأكل والنوم والزواج بينما ملكشاه وجنوده ينتصرون علي البيزنطيين ويتوسعون في الفتوحات.

مسلسل الحشاشين الحلقة 6

يقترح الطوسي نظام الملك علي ملك شاه أن يصاهر الخليفة العباسي ويزوجه من ابنته، وبالتالي ستلد الإبنة السلجوقية ابن تركي الهوي والهوية ــ بحسب نظام الملك ــ يمكنه فيما بعد في تقلد منصب الخلافة.

خطة حسن الصباح في اغتيال الخليفة العباسي

ومع زيارة الخليفة العباسي لأصفهان، يضع نظام الملك كافة الترتيبات والإجراءات الأمنية لحماية الخليفة العباسي، نظرا لما يعلمه جيدا من مخططات الفرق الباطنية في الإيقاع بين الخليفة العباسي وملكشاه، بل وإزاحة الطوسي نفسه من منصبه كوزير للسلطان السلجوقي ملكشاه، وهو ما اتضح في محاولة الصباح الإيقاع بين ملكشاه ووزيره الطوسي عندما أخبره عن محبة الناس للطوسي والقرارت التي يأخذها ويبت فيها دون العودة لملكشاه.

وتختتم أحداث الحلقة الخامسة في مسلسل الحشاشين، بالمشهد الذي يظهر فيه الصباح بين أتباعه في الكهف البعيد عن الأنظار، وكان الصباح يلقن أحد أتباعه الإنتحاري الذي سيقتل الخليفة العباسي وصيته الأخيرة بأنه ــ الإنتحاري ــ سيقتل الشيطان الأكبر.

وهو ما يكشف الأساليب التي أبتدعها حسن الصباح في التخفي والهروب من المراقبة الصرامة التي فرضها عليه وزير الدولة نظام الملك، بعد انتقاله لمنزل جديد مزود بسرداب طويل في آخره طريق غير مطروق ليسهل عليه الحركة والاتصال بأتباعه بعيدا عن أنظار المراقبين له.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 6

تعرض الحلقة السادسة من مسلسل الحشاشين، من بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، والذي يعرض لقصة أخطر الحركات السرية وأشدها دموية في التاريخ الإسلامي، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

وتعرض الحلقة الخامسة من مسلسل الحشاشين علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”، والذي يجسده النجم فتحي عبد الوهاب، والشاعر عمر الخيام ويقوم بدوره الفنان اللبناني نيقولا معوض. ويعد المسلسل الإنتاج الأضخم للشركة المتحدة.

كما يشارك في بطولة مسلسل الحشاشين، باقة كبيرة من الفنانين والنجوم من بينهم: أحمد عيد ــ سوزان نجم الدين ــ بسنت أحمد ــ إسلام جمال ــ سامي الشيخ وسارة الشامي.