مسلسل مسار إجباري الحلقة 6.. أحمد داش وعصام عمر يتورطان في جريمة قتل

مسلسلات رمضان 2024..

عرضت اليوم الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري، وبدأت الحلقة باكتشاف وصية مكتوبه من والد حسين الذي يجسد دوره الفنان أحمد داش وعلي الذي يجسد دوره الفنان عصام عمر ليواصل بعدها حسين وعلي إيجاد حل في قضية والدهم الذي يجسد دوره الفنان محمود البزاوي.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 6

وتنتهي أحداث الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري بوصولهم لمكان مسعد الذي تسبب في قتل والدهم ولكن يجدوه مقتول في شقته فيهربوا ولكن هل يتورط حسين وعلي في قضية قتل؟.

يعرض مسلسل مسار إجباري لأحمد داش يومياً علي قناة CBC وOn والحياة ومنصة Watch it، من بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ينتمي مسلسل مسار إجبارى إلى مسلسلات الشركة المتحدة المكونة من 15 حلقة وهو من بطولة عدد من النجوم أبرزهم أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، ومسلسل مسار إجباري من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى ومن إخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

يذكر أن أحدث اعمال أحمد داش كان مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان ٢٠٢٢ ويعتبر فيلم أبو صدام أحدث بطولاته السينمائية الذي شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وحصل النجم أحمد داش علي جائزة الممثل المفضل في جوائز اختيار الأطفال نكلوديون The Nickelodeon Kids' Choice Awards والتي أقيمت فاعليتها في أبو ظبي في سبتمبر ٢٠٢٣.