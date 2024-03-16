السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل مسار إجباري الحلقة 6.. أحمد داش وعصام عمر يتورطان في جريمة قتل

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

عرضت اليوم الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري، وبدأت الحلقة باكتشاف وصية مكتوبه من والد حسين الذي يجسد دوره الفنان أحمد داش وعلي الذي يجسد دوره الفنان عصام عمر ليواصل بعدها حسين وعلي إيجاد حل في قضية والدهم الذي يجسد دوره الفنان محمود البزاوي.

ناقدة فنية: "مسار إجبارى" عمل رائع.. وداش وعصام عمر استطاعا إثراء الشخصية

مشروب رمضان.. طريقة تحضير عصير الموز بالشوفان والجرانولا في دقائق

مسلسل مسار إجباري الحلقة 6

 

وتنتهي أحداث الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري بوصولهم لمكان مسعد الذي تسبب في قتل والدهم ولكن يجدوه مقتول في شقته فيهربوا ولكن هل يتورط حسين وعلي في قضية قتل؟.

يعرض مسلسل مسار إجباري لأحمد داش يومياً علي قناة CBC وOn  والحياة ومنصة Watch it، من بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

 

أبطال مسلسل مسار إجباري

ينتمي مسلسل مسار إجبارى إلى مسلسلات الشركة المتحدة المكونة من 15 حلقة وهو من بطولة  عدد من النجوم أبرزهم أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، ومسلسل مسار إجباري من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى ومن إخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

يذكر أن أحدث اعمال أحمد داش كان مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان ٢٠٢٢ ويعتبر فيلم أبو صدام أحدث بطولاته السينمائية الذي شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وحصل النجم أحمد داش علي جائزة الممثل المفضل في جوائز اختيار الأطفال نكلوديون The Nickelodeon Kids' Choice Awards والتي أقيمت فاعليتها في أبو ظبي في سبتمبر ٢٠٢٣.

"حياة كريمة" يهدي أم إسراء بوتاجاز وكبة وخلاط وطقم حلل ويجبر بخاطرها

رد صادم من المخرج خالد يوسف عن "المثليين"

مسلسل مسار اجباري مسار اجباري موعد عرض مسار إجباري موعد عرض مسلسل مسار إجباري موعد اعادة مسلسل مسار إجباري قصة مسلسل مسار اجباري أبطال مسلسل مسار إجباري موعد عرض مسلسل احمد داش مسلسل احمد داش أحمد داش قنوات عرض مسار إجباري قنوات عرض مسلسل مسار إجباري موعد مسلسل مسار إجباري الحلقة السادسة مسار إجباري مسار إجباري الحلقة السادسة مسار إجباري الحلقة 6 الحلقة 6 مسلسل مسار إجباري الحلقة السادسة مسلسل مسار إجباري مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري

مواد متعلقة

"القومي للسينما" يشارك في فعاليات سينمائية ضمن برنامج "أهلا رمضان"

الإثنين.. "الليلة الكبيرة" و"عامر التوني" فى أولى ليالى "هل هلالك"

سر الهي .. النقاد والجمهور يشيدون بمسلسل روجينا بعد عرض 5 حلقات

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل سر إلهي لـ "روجينا" الحلقة 5

موعد عرض مسلسل سر إلهي لـ روجينا الحلقة 6 والقنوات الناقلة

مسلسل سر إلهي الحلقة 5.. روجينا تعثر على كمية كبيرة من سبائك الذهب

مسلسل سر إلهي الحلقة 5.. روجينا تهدد مي سليم داخل مكتبها

مسلسل "حق عرب" الحلقة 5.. تامر شلتوت يحاول إقناع خطيبته بفتح شركة تداول

الأكثر قراءة

تحقيقات واسعة فى «حريق استديو الأهرام» بالعمرانية والمعاينة الأولية: الخسائر تصل إلى ملايين الجنيهات

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

شيرين رضا: كنت أكره رائحة عمرو دياب

رد صادم من المخرج خالد يوسف عن "المثليين"

آخر تحديث في سعر الذهب في مصر اليوم السبت 16 مارس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة