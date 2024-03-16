السبت 16 مارس 2024
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توك شو

ناقدة فنية: "مسار إجبارى" عمل رائع.. وداش وعصام عمر استطاعا إثراء الشخصية

مسار إجباري
مسار إجباري

قالت الناقدة الفنية صفاء الليثي، إن مسلسل "مسار إجباري" عمل فيه قدر من الجذب بداية من البطلين أحمد داش وعصام عمر، كونهما متصدرين الأفيش ويساعدهما ممثلون أكبر منهما، مؤكدةً أن هذا عامل جذب كبير جدًا، كما أنهم استطاعوا إثراء الشخصية.

وأضافت "الليثي"، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية لها عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذا الأمر ليس غريبًا على مخرجة العمل الدرامي نادين خان باهتمامها بشريحة الشباب، لافتةً إلى أن نادين خان مخرجة تقدم شغل سينما في الدراما التليفزيونية، كما أننا نرى مواقع تصوير واقعية في مختلف مناطق القاهرة.

وأوضحت أن كل شيء مختلف عند نادين خان، بداية من العناوين حتى شكل كتابتها لطريقة توجيه الممثلين، مؤكدةً أن كل ممثل يؤدي والمخرجة تعرف كيف توجه الممثلين، وكل ممثل يعرف كيف يقول جمل حوار ليس فيها نوع من اللزمات التي تكون في بعض الأوقات مبالغة ومنفرة.

القاهرة الإخبارية مسار اجباري أحمد داش عصام عمر مسلسل مسار اجباري

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