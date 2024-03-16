السبت 16 مارس 2024
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القاهرة الإخبارية: استئناف محادثات وقف إطلاق النار فى غزة فى الدوحة غدًا

جانب من القصف الإسرائيلي
جانب من القصف الإسرائيلي على غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيتم استئنافها غدًا في الدوحة، بمشاركة رئيس وزراء قطر ومسئولين مصريين ورئيس الموساد، وذلك نقلًا عن وكالة "رويترز".

وأكدت وكالة "رويترز" أن محادثات وقف إطلاق النار في غزة ستركز على الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحركة حماس.

انقسام فى إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

في الجهة المقابلة، ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم السبت، أنه قد يكون من الصعب على إسرائيل التنازل لحماس وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مدانين بارتكاب جرائم خطيرة، ضمن صفقة هدنة وفق إطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة، التي يتم التفاوض عليها، مبررة ذلك بأنه "يُنظر إلى السجناء على أنهم قضية حقوقية كبيرة للفلسطينيين وقضية أمنية كبيرة لإسرائيل".

وقالت الصحيفة البريطانية، في تقرير لها يناقش كيف أصبح الأسرى الفلسطينيون محوريين في محادثات وقف إطلاق النار في غزة: "إنه قد يكون من الصعب على الإسرائيليين التنازل عن هذا الأمر، فمن بين أخطر الشخصيات الـ57 الذين تطالب حماس بإطلاق سراحهم، العقول المدبرة للتفجيرات التي وقعت في إسرائيل في فندق ومركز تسوق، والتي أسفرت عن مقتل 65 إسرائيليًا، والتي يُنظر إليها على أنها من أسوأ الهجمات في إسرائيل، والمخطط لاغتيال وزير إسرائيلي، ويقضي آخر 54 حكما بالسجن المؤبد لتنظيمه تفجيرات انتحارية أسفرت عن مقتل 46 إسرائيليًا". 

رويترز القاهرة الإخبارية محادثات وقف إطلاق النار قطاع غزة إسرائيل حركة حماس

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