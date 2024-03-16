السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية: استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال فى إطلاق نار بمستوطنة يهودا

استشهاد فلسطيني برصاص
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حادث إطلاق نار بمستوطنة "يهودا" في الخليل بالضفة الغربية.

وفي السياق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر في قطاع غزة أسفرت عن سقوط 63 شهيدًا و112 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31 ألفًا و553 شهيدًا و73 ألفًا و546 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

القاهرة الإخبارية الاحتلال استشهاد فلسطيني حادث إطلاق نار الخليل

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