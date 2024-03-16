أستاذ علوم سياسية: إذا تم الاعتداء على روسيا قد يصبح الرد نوويًا

قالت نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية، إن روسيا لا تريد حربًا مع أوروبا، ولكن إذا اضطرت فبالتأكيد سيكون هناك موقف أو دفاع، مشيرةً إلى أن العقيدة النووية الروسية تقر ذلك بوضوح إذا تعرضت روسيا لتهديد وجودي ولو بأسلحة عادية فإنها بالتأكيد سترد.

وأضافت الشيخ، اليوم السبت، خلال مداخلة لها عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن روسيا في هذا الأمر حساباتها مختلفة، فإنها تعتبر الدونباس جزء من الأراضي الرويسة، كذلك القرم، لأن الغرب قد يرى أن من حق أوكرانيا استعادت هذه الأراضي بالقوة، مؤكدةً أننا نأتي لإشكالية هنا أن روسيا تعتبر أن هذه الأراضي جزء منها والاعتداء عليها هو اعتداء على روسيا وفي هذه الحالة قد يكون من حقها وفقًا لعقيدتها النووية استخدام السلاح النووي.

وأوضحت، أن هذا وضع خطير جدًا خاصة في ضوء تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتصعيد الذي قام به في الفترة الأخيرة وحديثه عن إمكانية إرسال قوات واستمرار إرسال التعزيزات العسكرية، مشيرةً إلى أن الاتفاقية الأخيرة التي وقعتها فرنسا مع أوكرانيا كل هذا يعد تصعيدًا كبيرًا جدًا ويشيع جوًا من عدم الاستقرار.