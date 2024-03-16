كيف استطاع بوتين البقاء في منصبه وماذا قدم لروسيا؟.. أستاذ علوم سياسية يُجيب

قال الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، إن المشروع الروسي القومي بدأ الرئيس الرسوسي فلاديمير بوتين بتأسيسه بعد عام 2008 عندما كانت هناك قناعة راسخة بأن الغرب لا يريد التكامل مع روسيا ويريد أن يضعها في مكانها ومحيطها الإقليمي.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه بعد ذلك بدأ بوتين في تأسيس القدرات العسكرية للجيش الروسي من جديد، كما أن البرامج في التكنولوجيا الفضائية بدأت تعزز وبدأ المواطن الروسي يشعر بذلك، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي عمل على المنظومة الاقتصادية من خلال برامج جديدة بالاعتماد على الذات وتعزيز مفهوم الاقتصاد الداخلي وعدم الاعتماد الكلي على التجارة أو الاقتصاد المرتبط بالغرب بجانب تقليل استخدام العملات الأجنبية وخاصة الدولار.

وأوضح، أن الرئيس الروسي قام خلال عقد من الزمن بمشاريع عدة، حيث بات هناك ضرورة للبقاء والاستمرارا في هذا المشروع في خضم ما نراه من مجريات وتحديات في المنظومة الدولية، مؤكدًا أن الغرب قد ساهم في شعبية بوتين من خلال العاميين الماضيين بالتصعيد في العملية العسكرية بأوكرانيا.