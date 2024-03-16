السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير شئون دولية: الانتخابات الرئاسية الروسية ليست "حقيقية"

الانتخابات الروسية
الانتخابات الروسية

قال كالفين دارك، الخبير في الشئون الدولية، إن الانتخابات الروسية، ليست انتخابات حقيقية، مشيرًا إلى أن ما تهتم به الولايات المتحدة الأمريكية هو حقيقة أن الشعب الروسي ليس لديه صوت أو قرار في اختيار قائده.

وأضاف الخبير في الشئون الدولية، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشعب الروسي ليس لديه أي اختيار حقيقي في اختيار قائده، واصفًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه ديكتاتور يدير مسرحية الانتخابات في روسيا.

وأوضح، أن أحد أهداف الولايات المتحدة هو ضمان أن الشعب الروسي يتفهم أن الحرب التي بدأت في أوكرانيا ليست في مصلحته ولا لاقتصاده ولا حتى لمستقبله، مشيرًا إلى أن أمريكا تهتم بمسرحية الانتخابات الروسية.

 

القاهرة الإخبارية روسيا الانتخابات الروسية الانتخابات

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