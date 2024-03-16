مشروب رمضان.. طريقة تحضير عصير الموز بالشوفان والجرانولا في دقائق

يقدم «الدستور» خلال شهر رمضان الكريم، مجموعة من الوصفات الصحية وكذلك المشروبات الصحية المحتلفة عن المشروبات التقليدية خلال شهر رمضان، فنقدم لك مجموعة من الوصفات والمشروبات التي يمكن تنفيذها خلال شهر رمضان وتساعد فى الحصول على قيمة غذائية عالية.

ونوفر خلال شهر رمضان مجموعة من الوصفات اللذيذة والصحية فى الوقت نفسه ونقدم طريقة عمل كوارع صحية المقلية الصحية بشكل مختلف تماما.



وصفة المزر بالشوفان

المكونات:

2 ثمرة موز مهروس

عسل نحل

شوفان

رشة قرفة

جرانولا

فواكه مجففة

زبادى يوناني

الطريقة:

فى الخلاط ضعي الموز مع العسل والزبادى اليوناني ثم ضيفي الى المكونات الفواكه المجففة ثم ضيفي الجرانولا.



ويوجد مجموعة من الفوائد العالية لتناول الشوفان بشكل مستمر والتي يتمثل اهمها في تسهيل الهضم، الى جانب ذلك له دور هام فى المساعدة على ضبط ضغط الدم، كما يعمل على الحصول على بعض العناصر المفيدة، مثل الألياف، والبروتين.

ويساعد تناول الشوفان فى تقوية المناعة وخفض مستوى الكوليسترول بسبب ما يحتويه من بيتا جلوكان وهو نوع من الألياف يوجد في الشوفان، لذا يفضل اضافته لمشروب الموز للاستفادة من القيمة الغذائية العالية الموجودة فى الشوفان.

أما عن فوائد تناول الموز فيساعد فى علاج مشكلة الارق وذلك لما يحتويه من نسبة عالية من عنصر المغنسيوم اللازم للقضاء على مشكلة الأرق، كما يعتبر الموز مصدرًا رائعا للفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين ج وفيتامين ب 6 والبوتاسيوم، وكلها مفيدة للحفاظ على صحة الشعر والجلد.

ويعتبر الموز من افضل الفواكة اللازمة لصحة الجسم لما يحتويه على فيتامين ج الضروري لإنتاج الكولاجين الذي يساعد في الحفاظ على مرونة الجلد ومنع التجاعيد، ويحمي من التعرض للإصابة بالشيخوخة، بالإضافة إلى ذلك يحفز فيتامين ب 6 إنتاج الميلانين، الصبغة المسئولة عن لون الشعر والبشرة لذا يعتبر مصدر ممتاز جدا للحفاظ على صحة الشعر وحيويته.