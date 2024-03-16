الآن مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 6 وقنوات عرضه

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 6

تصدر مسلسل الحشاشين، عمليات البحث على موقع جوجل، للتعرف على مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 6 والقنوات الناقلة له، عن المسلسل الأضخم إنتاجا في تاريخ الدراما الرمضانية التاريخية، ضمن أعمال الشركة المتحدة في الموسم الرمضاني 2024.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 6

بخصوص مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 6 فتعرض الحلقة السادسة من مسلسل الحشاشين، من بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، والذي يعرض لقصة أخطر الحركات السرية وأشدها دموية في التاريخ الإسلامي، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

وتعرض الحلقة الخامسة من مسلسل الحشاشين علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما، ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسلات رمضان 2024 قصة مسلسل الحشاشين

في إطار تاريخي باللغة المصرية، يقدم الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، قصة صعود حسن بن الصباح، أحد أبرز الأسماء في تاريخ الحركات السرية الدموية في التاريخ الإسلامي، وتأسيسه لفرقة الحشاشين منشقا عن الطائفة الباطنية الإسماعيلية، وكيف بثت هذه الفرقة الرعب في قلوب الملوك والسلاطين.

وكانت الحلقات الخمس الماضية من مسلسل الحشاشين، قد شهدت العديد من الأحداث، فمن قسم الصباح لـ “ابن عطاش” بالولاء والبيعة، مرورا لسفره إلي مصر وفشل محاولته لنشر مذهبه فيها وقتل “نزار” ابن الخليفة المستنصر وتوليه ابنه المستعلي بتدبير من الوزير بدر الدين الجمالي، وصولا لطرد الصباح من مصر وعودته مرة أخري إلي أصفهان والتحاقه ببلاط السلطان السلجوقي ملكشاه، بمساعدة صديق طفولته نظام الملك الطوسي، ومحاولات الصباح للوقيعة بين ملكشاه والطوسي، وغيرها من الأحداث الساخنة.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين باقة من نجوم الدراما والفن المصري، علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، وفتحي عبد الوهاب نظام الملك، نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، حمد عيد في دور زيد بن سيحون، نضال الشافعي في دور الإمام الغزالي، معتز السويفي، ميرنا نور الدين في دور زوجة حسن الصباح “دنيا زاد”، إسلام جمال الدين في دور السلطان ملكشاه، أحمد عبد الوهاب في دور “يحيي” ابن الشيخ سعيد مؤذن مدينة ساوة بأصفهان، وضحية أول عمليات قتل قام بها الحشاشين.

فضلا عن فريق العمل الفني التقني من إضاءة وديكورات وتصوير، والمسلسل من إخراج بيتر ميمي، إنتا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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