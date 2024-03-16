مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 6.. حزلقوم يخطط لسرقة البنك

أحداث مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي الحلقة 6، بدأت الحلقة السادسة بداية مثيرة بعدما فوجىء نجوم المسلسل بإتصالات هاتفية من مجهول ومطالبتهم بلقاءه فى الخرابة بقرية المزاريطة لأمر هام، ومنهم مربوحة بتليفون من صوت شبيه بياسمين عز بضرورة مقابلتها وعدم ابلاع الكبير.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 6

كما شهدت احداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 6 تلقى هجرس تليفون من عادل شكل “ الزعامة” للذهاب إلى الخرابة هو الآخر مع عدم إبلاغ الكبير، وذلك وسط حزن نفادى من عدم إتمام الزواج من أمينة خليل وهو يقوم بالقاء الشعرعلى مقهى المزاريطة، ويتلقى تليفون بصوت طمطم وانها فركشت وفكت البلوك، بينما جاءت مكالمة تليفونية للعترة بالمقابلة فى الخرابة وعدم ابلاغ الكبير والا يتم ذبح رشيدة، وذلك من بكار.

وذهب الجميع الى الخرابة دون اتفاق وهم نفادى وجونى وهجرس، بينما إتهمتهم مربوحة بمحاولة سرقة الذهب الخاص بها وانها محاولة للانتقام من الكبير، ثم كانت المفجأة فى ظهور حزلقوم ليطلب مساعدتهم ف مهمة كبيرة وهى سرقة أحد البنوك.

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل احمد مكي الحلقة 7

الكبير اوي 8 الاعداد لسرقة البنك

فى السياق، يتم عرض حلقات مسلسل الكبير اوى 8 أثناء تناول طعام الإفطار بعد آذان المغرب، وذلك فى تمام الساع 6،5 مساء، على قناة أون وأون دراما ومنصة واتش آت.ا

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة السابعة

الكبير اوي 8 الاعداد لسرقة البنك

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة السادسة، ومنها عرض المسلسل على قناة "ON" الفضائية، وقناة on drama.

وأيضا بث حلقات مسلسل الكبير اوى الحلقة 6 على منصة “watch it” لتوفير أوقات مغعددة لمشاهدة المسلسل .

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل الكبير اوي 8

الكبير اوي 8

واقف الكوميدية والأحداث الدرامية إستكمالا لنجاح الجزء السابع من المسلسل، ويتعرض الكبير أوى عمدة المزاريطة لضغوط متعددة، حيث يجد نفسه مضطر للاهتمام بقضايا ومشاكل من حوله ومنها زواج نفادى من أمينة خليل.



مسلسلات رمضان 2024.. ابطال مسلسل الكبير اوي 8

مسلسل الكبير اوى، مشاركة كبيرة من الفنانين منهم ضيفة الشرف الفنانة أمينة خليل، وأيضا حاتم صلاح في دور نفادي، ومحمد سلام وبيومي فؤاد، ورحمة أحمد، وشيماء سيف ومحمد ثروت، والمسلسل من إخراج المخرج أحمد الجندي على مدار 8 أجزاء.