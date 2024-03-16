ملخص مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي الحلقة 5| فشل زواج نفادى وأمينة خليل

مسلسلات رمضان 2024..

ملخص مسلسل الكبير أوي 8 لـ احمد مكي الحلقة 5.. شهدا الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير اوى، أحداث درامية وكوميدية متنوعة أطلقت ضحكات ملايين المشاهدين أمام شاشات التليفزيون فى كل مكان، وإستمرار الكبير اوى فى محاولات مساعدة نفادى للزواج من أمينة خليل رغم عدم ترحيب مربوحة وجونى وإستغرابهم.

مسلسلات رمضان 2024 .. مسلسل الكبير اوي 8 تفاصيل احداث الحلقة 5

كما بدأت الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي الجزء 8، بمحاولة تنفيذ الكبير اوى خطته لإتمام زواج أمينة خليل ونفادى بعد جولة لمدة ساعة فى أنحاء قرية المزاريطة، وذلك وسط تساؤل أمينة عن ماهية مهرجان السينما ولماذا لا تراه وهى لا تعلم إنها خطة لتزويجها من نفادى بمساعدة العمدة.

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن تفاصيل احداث الحلقة 5

وتضمن الحلقة الخامسة، محاولات نفادى للتقرب من أمينة خليل والقيام بدور المفتش كولومبو للبحث عن الريشة الخضراء التى ضاعت من أمينة خليل فى دوار الكبير اوى وهى تتفاءل بها، بينما عاد الكبير اوى غلى صورته الطبيعية مع تهنئة الشمامة وشاكر،وفى نهاية الحلقة 5 وافقت أمينة على الزواج نت نفادى وإعتزالها الفن ولكن الأخير رفض مطالبا إياها بالعودة عن قرار الزواج.

مسلسلات رمضان 2024 .. مسلسل احمد مكي مواعيد عرض الحلقة 6

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن تفاصيل احداث الحلقة 5 مربوحة والكبير اوى

فى السياق، جذب مسلسل احمد مكي ملايين المشاهدين مع تحديد مواعيد عرض الحلقة 6 التى ينتظرها الجميع كبارا وصغارا للإستمتاع بمشاهدة جونى والعترة ومربوحة مع الكبير اوى، مع تخصيص مواعيد ثابتة يوميا لعرض الحلقات ومنها الحلقة السادسة، وذلك فى الساعة 6:05 مساء وقت تناول الإفطار وعقب أذان المغرب، مع إعادة الحلقة السادسة فى تمام االساعة 3 فجرًا يوم الأحد.

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الكبير اوى وأمينة خليل

مسلسلات رمضان 2024 .. قنوات عرض الحلقة 6 مسلسل الكبير أوي 8

فى النهاية، يتم عرض أحداث مسلسل الكبير اوى 8 ومنها الحلقة 6 على عدة قنوات حصريا فى شهر رمضان المبارك، وفى أوقات مميزة يوميا على قنوات “on وon دراما”، وعرض المسلسل يوميًاعلى منصة واتش ات..

ابطال مسلسل الكبير اوي 8

كما يشارك فى مسلسل الكبير اوى 8 عدد من المجوم بخلاف الفنان أحمد مكى منهم أمينة خليل ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، ورحمة أحمد فى دور مربوحة.

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