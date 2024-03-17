الآن مسلسل حق عرب يتصدر ترند مشاهدات موقع يوتيوب

مسلسل حق عرب

تصدر مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي ترند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك عقب طرح الحلقة السادسة وذلك بنسب مشاهدة كبيرة للغاية، وذلك من أولى حلقات العمل إلى الحلقة الحالية وهي السادسة التي عرضت على قناة أون وأون دراما.

مسلسل حق عرب يتصدر موقع يوتيوب

وكتبت صفحة المنتج تامر مرسي عبر حسابها بموقع فيسبوك وهي الصفحة الخاصة بشركة سينرجي المنتجة للعمل: "مسلسل حق عرب الأكثر مشاهدة على اليوتيوب، والنجم أحمد العوضي مستمر في نجاحه ويتصدر قائمة التريند على موقع".

مواعيد عرض مسلسل حق عرب

وتأتي مواعيد عرض مسلسل "حق عرب" بشكل يومي على قناة أون on، حيث يعرض في الساعة الثانية عشرة صباحا ويعاد لأول مرة في تمام الساعة الخامسة والربع صباحا، ويعرض في الإعادة الثانية الساعة 11.30 صباحا.

العوضي يتصدر مؤشرات البحث في كافة مواقع السوشيال ميديا

وجاء عوضي بمسلسله الجديد في المركز الأول على "فيسبوك" و"إكس" في قائمة الأكثر بحثا، وهو ما جعله يعلق قائلا: "الحمد لله بفضل ربنا وبدعم اخواتي ليا"، وسط تعليقات كثيرة من الجمهور.

أبطال مسلسل حق عرب

المسلسل من بطولة: أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل حق عرب

تدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي"، أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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