نجوى فؤاد على فراش المرض: ضيعنا عمرنا ببلاش.. ومشتغلتش من قبل كورونا

قالت الفنانة نجوى فؤاد، إن الفنانة نبيلة عبيد دائمًا ما تطمئن عليها وعلى حالتها الصحية، والفنانة صفية العمري أيضًا، مضيفة: "محدش بيسأل عليا من الفنانين ولا حتى النقيب بتاعنا، ولا سأل عليا من 6 شهور، وسألته على المعاش قالي "اعتقد 600 جنيه، ملاقتش رد ارد عليه".

بتمنى الرحمة من عند ربنا

وأضافت نجوى خلال فيديو نشرته الإعلامية سهير جودة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "بتمنى الرحمة من عند ربنا، وإن القائمين على الفن ياخدوا بالهم من الفنانين اللي قدموا للفن أكثر من فنانين الجيل الحالي، لأننا خدنا ملاليم وهما بياخدوا ملايين، فلازم يعملوا حساب الفروقات ويساعدوا الناس الغلابة اللي مش قادرة تجيب علبة دواء عشان تتعالج".

وتابعت: "الفنانين يروحوا فين، فريد شوقي مات معندوش حاجة، ورشدي أباظة مات ومعندوش حاجة خالص، ومديحة كامل جابت ماكينة خياطة واشتغلت عشان تعرف تعيش وتربي ابنها، وجالها جلطة في القلب وهي في سن صغير، المفروض كانت تطلع على المعاش، وكانت روحي الله يرحمها".

وعن أقرب الأصدقاء من الوسط الفني قالت نجوى فؤاد: "ناهد شريف وهند رستم كانوا قريبين مني، وهند الوحيدة اللي كان عندها مخ سليم واتجوزت راجل محترم ودكتور كبير وعملت أسرة وقفلت على نفسها وكان ليها اتنين صحاب أنا واحدة منهم، وقبل ما تموت بـ6 ساعات طلبتني وملحقتش أقابلها".

رحيل دلال عبدالعزيز كسرني

وأشارت نجوى: "رحيل دلال عبدالعزيز كسرني، وسمير صبري كان عشرة عمري وأخ ليا، كان التوأم بتاعي وبيته كان جنب بيت بابا في إسكندرية".

وأوضحت نجوى فؤاد: "أنا مشتغلتش من قبل كورونا بـ3 أشهر، واللي زود ابتعادي عن العمل وفاة دلال عبدالعزيز وسمير صبري، دلال كانت قريبة مني جدًا، ولسة دنيا وإيمي بناتها بيسألوا عليا".

وأكدت نجوى، أنها ضحت بحياتها من أجل الفن، وكانت تخاف من الإنجاب بسبب تغيرات الشغل، حيث تتمنى في الوقت الحالي أن يكون لديها أبناء، مشيرة: "ضيعنا عمرنا ببلاش ومالناش معاش".

ضحيت بحياتي عشان الفن

وتابعت فؤاد: "سهير زكي وأنا كنا أصدقاء قبل ما تشتغل، وبعد ما اشتغلت بقى عندها بيت وأنجبت ووالدتها تعبت، وكنت بتعامل معها قليل، وكنا أصدقاء مش متنافسين، وهي عزيزة على قلبي، وفيفي عبدة جدعة وجت زارتني وربنا يديها الصحة، هي إنسانة جميلة جدًا، وهي بتحب تسلي نفسها بالفيديوهات، وسيبوها تعيش".

وعن إعجاب هنري كيسنجر بالفنانة نجوى فؤاد قالت: "القرد في عين حبيبه غزال، هو قبل ما يجي مصر كان بيسأل عليا".

وقالت نجوى إن أقرب صديقة لها خططت لخطف زوجها بعدما أعلن إسلامه من أجلها، مضيفة: "أنا مسامحاها، وكانت أول واحدة تفتح شنطتي بعد السفر، والصديقة لما تطلع خاينة تتعوض، لكن الزوج لأ، هو وقتها أسلم من أجلي، ورقصت في زفافهما كالحمام المذبوح ولم أعلم أنهم العروسين".