الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضي يتصدر ترند إكس بـ"حق عرب"

أحمد العوضي يتصدر
أحمد العوضي يتصدر ترند اكس

أعلن الفنان أحمد العوضي تصدره ترند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما استطاع أن يطل أولا على منصة إكس المعروفة بتويتر في السابق، وذلك عبر حسابه بموقع فيس بوك.

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضي يتصدر ترند إكس

ونشر العوضي صورة لتصدره موقع إكس، حيث كشف أن اسمه مسلسله الجديد “حق عرب” واسمه، تم تداولهما أكثر من 7000 تغريدة على الموقع الشهير، متصدرًا السباق بأحدث حلقاته الثالثة من العمل.

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مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة الرابعة

ومن المقرر عرض مسلسل حق عرب الحلقة الرابعة، مساء اليوم، على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 4، في تمام الساعة 9 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 12 ظهرًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 عصرا.

كانت استكملت الحلقة الثالثة من أحداث مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي بقيام حنان "دينا فؤاد" ببيع عدد من الفساتين والملابس الخاصة بها لأحد المحلات في منطقة وسط البلد، حتى تصرف بطريقة حلال، وتعطي أموال مكسب الموبايل الذي قامت بسرقته لزوجة والدها، إلا أن القدر يقف أمام ذلك وتتعرض للسرقة، لتدخل في نوبة بكاء هستيري بسبب ذلك.

قصة مسلسل حق عرب الحلقة الثالثة

تدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

أبطال مسلسل حق عرب الحلقة الثالثة

المسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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