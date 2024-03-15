الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

عقب الحلقة الرابعة من "حق عرب".. أحمد العوضى يتصدر ترند منصة "إكس"

احمد العوضي
احمد العوضي

تصدر الفنان أحمد العوضي ترند موقع إكس بعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل حق عرب، وذلك بعد الاصداء الواسعة التي حققها العمل بحلقته الجديدة.

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العوضي ترند على منصة إكس

وحقق العمل ردود أفعال إيجابية للغاية بعد الحلقة المليئة بالمفاجأت والتي كان أغلبها يدار خلال تواجد عرب السويركي في محبسه بداخل السجن، بعدما تم سجنه ظلمًا عقب اتهامه بقتل الداية، ومع اشتعال الأحداث دخلت والدة عرب في غيبوبة بسبب حزنها على نجلها.

الحلقة الرابعه من مسلسل حق عرب 

وشهدت أحداث الحلقه الرابعة وتغلبت مشاعر الأمومة على وفاء عامر (صباح) الأم الأصلية لعرب السويركي عند رؤيته في قسم الشرطة، ووفرت بمزيد من الدموع حزنًا عليه؛ لأنها هي من استأجرت شخص لقتل حسنية الدايه التي حددتها بفضح سرها بأن عرب السويركي هو ابنها الحقيقي وليس ابن جلال السويركي.

ويعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساءً على قناة أون دراما.

أبطال مسلسل حق عرب
والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب
وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث، حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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