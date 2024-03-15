الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضى يتصدر ترند "فيسبوك" و"إكس" بمسلسل "حق عرب"

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

احتل النجم أحمد العوضي ترند مواقع السوشيال ميديا بعد نجاح مسلسل "حق عرب"، الحلقة السابقة وهي الرابعة، حيث وصل عدد تداول مقاطع الحلقة لعشرات الآلاف من المشاهدات الجماهيرية.

مسلسل أحمد العوضى يتصدر ترند السوشيال ميديا

وجاء عوضي بمسلسله الجديد في المركز الأول على "فيسبوك" و"إكس" في قائمة الأكثر بحثا، وهو ما جعله يعلق قائلا: "الحمد لله بفضل ربنا وبدعم اخواتي ليا"، وسط تعليقات كثيرة من الجمهور.

وعن كواليس مشاهد الأكشن في مسلسل "حق عرب"، التي جاءته عليها ردود أفعال مميزة، قال لـ"الدستور": "اعتدت على تقديم مشاهد الأكشن في كل أعمالي، وأحاول بكل عمل جديد أن أقدم شكلا جديدا للأكشن، وفي حق عرب هناك جرعات كبيرة للغاية من الأكشن منذ الحلقات الأولى، وحتى آخر الحلقات".

 

txt

عقب الحلقة الرابعة من "حق عرب".. أحمد العوضى يتصدر ترند منصة "إكس"

txt

بعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة الثالثة.. أحمد العوضي: كل مرة أكشن جديد

txt

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 3 لـ"أحمد العوضي"

txt

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضي يتصدر ترند إكس بـ"حق عرب"

txt

حسين روماني: الدراما المصرية تبهرنا كعرب وننتظر كسوريين متابعة "بدون سابق إنذار"

txt

احتفالا برمضان.. ‏فرقة الإنشاد الديني تنظم حفلا بمسرح معهد الموسيقى العربية الأحد

txt

أحمد عيد يكشف لـ"الدستور" سر موافقته على المشاركة فى "الحشاشين"

txt

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضى يكشف أسباب تقديمه مسلسل حق عرب

txt

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 4 لـ"أحمد العوضي"

txt

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضى يتهم بجريمة قتل بالحلقة الثالثة من "حق عرب"

 

مواعيد عرض مسلسل "حق عرب" 

وتأتي مواعيد عرض مسلسل "حق عرب" بشكل يومي على قناة أون on، حيث يعرض في الساعة الثانية عشرة صباحا ويعاد لأول مرة في تمام الساعة الخامسة والربع صباحا، ويعرض في الإعادة الثانية الساعة ١١.٣٠ صباحا.

أبطال مسلسل "حق عرب"

المسلسل من بطولة: أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل "حق عرب"

تدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي"، أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

مسلسل حق عرب حق عرب موعد عرض حق عرب موعد عرض مسلسل حق عرب موعد اعادة مسلسل حق عرب قصة مسلسل حق عرب أبطال مسلسل حق عرب موعد عرض مسلسل احمد العوضي مسلسل أحمد العوضي أحمد العوضي قنوات عرض حق عرب قنوات عرض مسلسل حق عرب موعد مسلسل حق عرب الحلقة الخامسة من حق عرب حق عرب الحلقة الخامسة حق عرب الحلقة ٥ الحلقة ٥ من مسلسل حق عرب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

عقب الحلقة الرابعة من "حق عرب".. أحمد العوضى يتصدر ترند منصة "إكس"

بعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة الثالثة.. أحمد العوضي: كل مرة أكشن جديد

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 3 لـ"أحمد العوضي"

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضي يتصدر ترند إكس بـ"حق عرب"

حسين روماني: الدراما المصرية تبهرنا كعرب وننتظر كسوريين متابعة "بدون سابق إنذار"

احتفالا برمضان.. ‏فرقة الإنشاد الديني تنظم حفلا بمسرح معهد الموسيقى العربية الأحد

أحمد عيد يكشف لـ"الدستور" سر موافقته على المشاركة فى "الحشاشين"

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضى يكشف أسباب تقديمه مسلسل حق عرب

الأكثر قراءة

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة

التصريح بدفن حبيبة الشماع "فتاة الشروق"

قرار عاجل من النيابة العامة بعد وفاة حبيبة الشماع

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

الفراخ البيضاء بـ100 للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم

بالحصان والشخصيات الكرتونية.. حيل جديدة لمهنة "المسحراتى" فى بنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

"طحين المساعدات غُمس بالدم".. الاحتلال يواصل استهداف اللاجئين الجوعى بدوار الكويت بغزة

حزب الليكود بزعامة نتنياهو ينتقد شومر لعدم احترامه الحكومة الإسرائيلية

وقف إطلاق النار فى غزة.. كيف يعتبر فرصة لتغيير إقليمى فى المنطقة؟