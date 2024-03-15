مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضى يتصدر ترند "فيسبوك" و"إكس" بمسلسل "حق عرب"

احتل النجم أحمد العوضي ترند مواقع السوشيال ميديا بعد نجاح مسلسل "حق عرب"، الحلقة السابقة وهي الرابعة، حيث وصل عدد تداول مقاطع الحلقة لعشرات الآلاف من المشاهدات الجماهيرية.

مسلسل أحمد العوضى يتصدر ترند السوشيال ميديا

وجاء عوضي بمسلسله الجديد في المركز الأول على "فيسبوك" و"إكس" في قائمة الأكثر بحثا، وهو ما جعله يعلق قائلا: "الحمد لله بفضل ربنا وبدعم اخواتي ليا"، وسط تعليقات كثيرة من الجمهور.

وعن كواليس مشاهد الأكشن في مسلسل "حق عرب"، التي جاءته عليها ردود أفعال مميزة، قال لـ"الدستور": "اعتدت على تقديم مشاهد الأكشن في كل أعمالي، وأحاول بكل عمل جديد أن أقدم شكلا جديدا للأكشن، وفي حق عرب هناك جرعات كبيرة للغاية من الأكشن منذ الحلقات الأولى، وحتى آخر الحلقات".

مواعيد عرض مسلسل "حق عرب"

وتأتي مواعيد عرض مسلسل "حق عرب" بشكل يومي على قناة أون on، حيث يعرض في الساعة الثانية عشرة صباحا ويعاد لأول مرة في تمام الساعة الخامسة والربع صباحا، ويعرض في الإعادة الثانية الساعة ١١.٣٠ صباحا.

أبطال مسلسل "حق عرب"

المسلسل من بطولة: أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل "حق عرب"

تدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي"، أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.