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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل حق عرب لـ "احمد العوضي" الحلقة 5

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

نجاح كبير حققه مسلسل حق عرب للنجم احمد العوضي بعد عرض الحلقة الرابعة من العمل الذي يشارك من خلاله في رمضان ٢٠٢٤، وسط تواجد عدد كبير من النجوم.

 

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل أحمد العوضي الحلقة ٥

وتعرض الحلقه الخامسة من مسلسل حق عرب اليوم الجمعة الموافق ١٥ مارس في تمام الساعة التاسعه على قناة اون دراما ويعقبها عرض نفس الحلقة الخامسة على قناة اون الساعة ١٢ صباحا.

 

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مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل حق عرب الحلقة ٤

شهدت الحلقة الرابعة من المسلسل تفاصيل عديدة من ضمنها، ظهور علاقه غير شرعية بين دنيا المصرى ورباح وليد فواز،  ودخول ام عرب السويركى سلوى عثمان في غيبوبة بسبب ما حدث لنجلها بدخولة السجن، كما شهدت احداث الحلقه الخامسة ذهاب وفاء عامر الى السجن لتحكي تفاصيل ما فعلته للمأمور وتنجي ابنها.


مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل حق عرب الحلقة الخامسة

ويعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساءا على قناة أون دراما.
قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.
ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

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