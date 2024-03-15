الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. دينا فؤاد تنتهي من تصوير حق عرب خلال أسبوع

دينا فؤاد
دينا فؤاد

قاربت الفنانة دينا فؤاد من إنهاء تصوير أحداث مسلسلها الجديد حق عرب ويعرض خلال ماراثون مسلسلات رمضان 2024.

وأشارت “فؤاد” لـ"الدستور" إلى أنها يتبقى لها أسبوع وتنتهي من تصوير العمل، الذي تقوم بتصويره ليل نهار من أجل الانتهاء منه بشكل كامل لتشاهد العمل مع الجمهور وتتابع ردود الأفعال عليه.

 

دينا تقدم دور نصابة في مسلسل حق عرب

وتقدم دينا خلال العمل شخصيه حنان وهي فتاة تعمل على نصبة شاي وتقع في غرام احمد العوضي الا انها تعمل في الأمور المعتمدة على النصب بعد ضغط زوجه ابيها عليها.

وعبرت دينا عن سعادتها بردود الأفعال التي جاءتها على شخصيتها في العمل والتي أظهرت جرعات كوميدية ودرامية طوال الحلقات الماضية، لافتة الى ان التعاون مع العوضي كان مليء بالسعادة باعتبارهم تعاونا من قبل في أكثر من عمل.

يعرض مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، حصريًا على شاشة قنوات ON وON دراما، بالإضافة إلى منصة WATCHIT الرقمية.

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضى يتصدر ترند "فيسبوك" و"إكس" بمسلسل "حق عرب"

تعرف على أبرز أحداث الحلقة الرابعة من "حق عرب"

 

قصه عرب السويركي

 

"حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عرب السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي، وعدد آخر من النجوم.

مسلسل حق عرب حق عرب موعد عرض حق عرب موعد عرض مسلسل حق عرب موعد اعادة مسلسل حق عرب قصة مسلسل حق عرب أبطال مسلسل حق عرب موعد عرض مسلسل احمد العوضي مسلسل أحمد العوضي أحمد العوضي قنوات عرض حق عرب قنوات عرض مسلسل حق عرب موعد مسلسل حق عرب الحلقة الخامسة من حق عرب حق عرب الحلقة الخامسة حق عرب الحلقة ٥ الحلقة ٥ من مسلسل حق عرب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

عقب الحلقة الرابعة من "حق عرب".. أحمد العوضى يتصدر ترند منصة "إكس"

بعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة الثالثة.. أحمد العوضي: كل مرة أكشن جديد

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 3 لـ"أحمد العوضي"

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضي يتصدر ترند إكس بـ"حق عرب"

حسين روماني: الدراما المصرية تبهرنا كعرب وننتظر كسوريين متابعة "بدون سابق إنذار"

احتفالا برمضان.. ‏فرقة الإنشاد الديني تنظم حفلا بمسرح معهد الموسيقى العربية الأحد

أحمد عيد يكشف لـ"الدستور" سر موافقته على المشاركة فى "الحشاشين"

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضى يكشف أسباب تقديمه مسلسل حق عرب

الأكثر قراءة

عاجل| قرعة ربع نهائى دورى الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بـ مانشستر سيتى مجددًا

"فتاة الخليفة" تُهشم جسدها هربًا من الاغتصاب على يد خطيبها

"محضر شرطة" ينهى حياة محام على يد بلطجى بالدقهلية

نجوى فؤاد على فراش المرض: ضيعنا عمرنا ببلاش.. ومشتغلتش من قبل كورونا

على جمعة عن ارتداء الفتيات "المايوه": البوركينى أحسن من البكينى

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة

"طحين المساعدات غُمس بالدم".. الاحتلال يواصل استهداف اللاجئين الجوعى بدوار الكويت بغزة