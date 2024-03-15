مسلسلات رمضان 2024.. دينا فؤاد تنتهي من تصوير حق عرب خلال أسبوع

قاربت الفنانة دينا فؤاد من إنهاء تصوير أحداث مسلسلها الجديد حق عرب ويعرض خلال ماراثون مسلسلات رمضان 2024.

وأشارت “فؤاد” لـ"الدستور" إلى أنها يتبقى لها أسبوع وتنتهي من تصوير العمل، الذي تقوم بتصويره ليل نهار من أجل الانتهاء منه بشكل كامل لتشاهد العمل مع الجمهور وتتابع ردود الأفعال عليه.

دينا تقدم دور نصابة في مسلسل حق عرب

وتقدم دينا خلال العمل شخصيه حنان وهي فتاة تعمل على نصبة شاي وتقع في غرام احمد العوضي الا انها تعمل في الأمور المعتمدة على النصب بعد ضغط زوجه ابيها عليها.

وعبرت دينا عن سعادتها بردود الأفعال التي جاءتها على شخصيتها في العمل والتي أظهرت جرعات كوميدية ودرامية طوال الحلقات الماضية، لافتة الى ان التعاون مع العوضي كان مليء بالسعادة باعتبارهم تعاونا من قبل في أكثر من عمل.

يعرض مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، حصريًا على شاشة قنوات ON وON دراما، بالإضافة إلى منصة WATCHIT الرقمية.

قصه عرب السويركي

"حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عرب السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي، وعدد آخر من النجوم.