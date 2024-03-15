الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

إسماعيل فاروق: أحداث مسلسل "حق عرب" لم تشتعل بعد والحلقات المتبقية مفاجأة

المخرج إسماعيل فاروق
المخرج إسماعيل فاروق

عبر المخرج إسماعيل فاروق عن سعادته بنجاح الحلقات الأولى من عرض مسلسل "حق عرب"؛ الذي يعرض ضمن مسلسلات شهر رمضان الحالي 2024؛ ويقوم ببطولته النجم احمد العوضي؛ مؤكدًا أنه سعيد بتفاعل الجمهور مع الحلقات الأولي خاصة في الشارع.

txt

نجوى فؤاد على فراش المرض: ضيعنا عمرنا ببلاش.. ومشتغلتش من قبل كورونا

txt

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل حق عرب لـ "احمد العوضي" الحلقة 5

txt

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضى يتصدر ترند "فيسبوك" و"إكس" بمسلسل "حق عرب"

txt

عقب الحلقة الرابعة من "حق عرب".. أحمد العوضى يتصدر ترند منصة "إكس"

txt

بعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة الثالثة.. أحمد العوضي: كل مرة أكشن جديد

txt

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 3 لـ"أحمد العوضي"

txt

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضي يتصدر ترند إكس بـ"حق عرب"

txt

حسين روماني: الدراما المصرية تبهرنا كعرب وننتظر كسوريين متابعة "بدون سابق إنذار"

txt

احتفالا برمضان.. ‏فرقة الإنشاد الديني تنظم حفلا بمسرح معهد الموسيقى العربية الأحد

txt

أحمد عيد يكشف لـ"الدستور" سر موافقته على المشاركة فى "الحشاشين"

وقال إسماعيل فاروق مخرج "حق عرب"؛ في بيان صحفي له اليوم الجمعة؛ انا احداث المسلسل لم تشتعل بعد؛ مشيرًا أن الحلقات المتبقية ستكون مفاجأة للجمهور بداية من الشخصية الرئيسية "عرب السويركي" التي يقدمها احمد العوضي حتى آخر شخصية درامية في المسلسل.

المسلسل يتم تصويره بجانب المونتاج

وأوضح فاروق؛ أنه مستمر في تصوير المسلسل حتى الآن؛ ومتابعة الحلقات في المونتاج والألوان والصوت إلى جانب التصوير؛ مشيرًا إلى أنهم قطعوا شوطًا كبيرًا من تصوير الحلقات محاولين الانتهاء من التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أن العمل من المرجح انتهاء تصويره في غضون أيام قليلة وكذلك اعمال المونتاج، والتفاصيل الاخرى الخاصة بالتصوير وخلافه من الامور التقنية.

قصة مسلسل "حق عرب"
وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضى، ويشارك فيه كل من النجوم وفاء عامر؛ رياض الخولي؛ دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصري، محمد احمد ماهر؛ كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ابراهيم السمان؛ عايدة فهمي؛ أشرف طلبة؛ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

 

مسلسل حق عرب حق عرب موعد عرض حق عرب موعد عرض مسلسل حق عرب موعد اعادة مسلسل حق عرب قصة مسلسل حق عرب أبطال مسلسل حق عرب موعد عرض مسلسل احمد العوضي مسلسل أحمد العوضي أحمد العوضي قنوات عرض حق عرب قنوات عرض مسلسل حق عرب موعد مسلسل حق عرب الحلقة الخامسة من حق عرب حق عرب الحلقة الخامسة حق عرب الحلقة ٥ الحلقة ٥ من مسلسل حق عرب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

نجوى فؤاد على فراش المرض: ضيعنا عمرنا ببلاش.. ومشتغلتش من قبل كورونا

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل حق عرب لـ "احمد العوضي" الحلقة 5

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضى يتصدر ترند "فيسبوك" و"إكس" بمسلسل "حق عرب"

عقب الحلقة الرابعة من "حق عرب".. أحمد العوضى يتصدر ترند منصة "إكس"

بعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة الثالثة.. أحمد العوضي: كل مرة أكشن جديد

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 3 لـ"أحمد العوضي"

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضي يتصدر ترند إكس بـ"حق عرب"

حسين روماني: الدراما المصرية تبهرنا كعرب وننتظر كسوريين متابعة "بدون سابق إنذار"

الأكثر قراءة

فى نهار رمضان.. مقتل شاب على يد والده فى بورسعيد

عاجل| قرعة ربع نهائى دورى الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بـ مانشستر سيتى مجددًا

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

غانم سلطان: مفيش لاعب مصري يستحق تقاضي الملايين باستثناء شيكابالا

تايمز أوف إسرائيل: نتنياهو رفض "هدنة حماس" وصادق على خطة اجتياح رفح

نجوى فؤاد على فراش المرض: ضيعنا عمرنا ببلاش.. ومشتغلتش من قبل كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترفض مقترح حماس الجديد لوقف إطلاق النار فى غزة

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة