إسماعيل فاروق: أحداث مسلسل "حق عرب" لم تشتعل بعد والحلقات المتبقية مفاجأة

عبر المخرج إسماعيل فاروق عن سعادته بنجاح الحلقات الأولى من عرض مسلسل "حق عرب"؛ الذي يعرض ضمن مسلسلات شهر رمضان الحالي 2024؛ ويقوم ببطولته النجم احمد العوضي؛ مؤكدًا أنه سعيد بتفاعل الجمهور مع الحلقات الأولي خاصة في الشارع.

وقال إسماعيل فاروق مخرج "حق عرب"؛ في بيان صحفي له اليوم الجمعة؛ انا احداث المسلسل لم تشتعل بعد؛ مشيرًا أن الحلقات المتبقية ستكون مفاجأة للجمهور بداية من الشخصية الرئيسية "عرب السويركي" التي يقدمها احمد العوضي حتى آخر شخصية درامية في المسلسل.

المسلسل يتم تصويره بجانب المونتاج

وأوضح فاروق؛ أنه مستمر في تصوير المسلسل حتى الآن؛ ومتابعة الحلقات في المونتاج والألوان والصوت إلى جانب التصوير؛ مشيرًا إلى أنهم قطعوا شوطًا كبيرًا من تصوير الحلقات محاولين الانتهاء من التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أن العمل من المرجح انتهاء تصويره في غضون أيام قليلة وكذلك اعمال المونتاج، والتفاصيل الاخرى الخاصة بالتصوير وخلافه من الامور التقنية.

قصة مسلسل "حق عرب"

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضى، ويشارك فيه كل من النجوم وفاء عامر؛ رياض الخولي؛ دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصري، محمد احمد ماهر؛ كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ابراهيم السمان؛ عايدة فهمي؛ أشرف طلبة؛ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.