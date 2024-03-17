أبو الدهب يكشف سر عمل حنان المشبوهة نهاية الحلقة 6 من مسلسل "حق عرب"

انتهت أحداث الحلقة 6 من مسلسل حق عرب بقيام حنان بإستقلال السيارة مع أحد الأشخاص لإرتكاب عمليات النصب التي إعتادت عليها لكسب المال، وفور سرقتها هاتف الضحية ، اتهمته بالتحرش بها واستغاثت بالشرطة، وفور استقلالها عربية الشرطة شاهدها والد رباح أبو الدهب ، ومن المفترض فضح سرها في أحداث الحلقة القادمة .

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب الحلقة 6

وانطلقت منذ قليل، الحلقة السادسة من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، على قناة أون دراما، وتُعاد على قناة أون في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وعلى منصة واتش ات.

مسلسل حق عرب

موعد عرض الحلقة 6 حق عرب

وانتهت الحلقة الخامسة لمسلسل حق عرب، أمس الأربعاء على شك جمال (ابن اخ) عبد ربه "رياض الخولي" في وفاء عامر عندما دخل عليها ومعها عرب السويركي، ولا يعلم أنها والدته الحقيقية.

أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 5

كما شهدت الحلقة الخامسة الإفراج عن عرب السويركي من جريمة قتل حسنية الدايه بعد تفريغ كاميرات محل الهواتف الذي أثبت أن الجريمة تمت في نفس الوقت الذي كان متواجد به في المحل.

وشهدت الحلقة أيضا انتقام عرب السويركي لحق حنان الغرباوي من سعيد الجن الذي قام بهدم كشك الشاي الخاص بوالدها، ورد اعتبارها أمام أهل المغربلين، وتعرض الحلقة السادسة من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة التاسعة مساءا على اون دراما، والثانية عشر منتصف الليل.