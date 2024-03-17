الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

أم عرب تكتشف سرقة على لأموال ابنها عرب.. أحداث مسلسل "حق عرب" الحلقة 6

حق عرب
حق عرب

شهدت أحداث مسلسل “حق عرب” الحلقة 6، أحداثا مثيرة، حيث ظهرت والدة عرب "سلوى عثمان" وهي تبحث عن أموال أعطاها عرب لها وقامت بوضعها في دولاب غرفتها.

وعلى الفور قامت بالاتصال هاتفيا بنجلها على وسألته عن تلك الأموال، فأجابها بأنه أخذها ووضعها في عربون لمكتبه الجديد، فتشاجرت معه وطلبت منه إرجاع الأموال فورا.

حق عرب



مسلسل حق عرب الحلقة 6

وانطلقت منذ قليل، الحلقة السادسة من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، على قناة أون دراما، وتُعاد على قناة أون في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وعلى منصة واتش ات.

حق عرب

موعد عرض الحلقة 6 حق عرب

وانتهت الحلقة الخامسة لمسلسل حق عرب، أمس الأربعاء على شك جمال (ابن اخ) عبد ربه "رياض الخولي" في وفاء عامر عندما دخل عليها ومعها عرب السويركي، ولا يعلم أنها والدته الحقيقية.

 أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 5

كما شهدت الحلقة الخامسة الإفراج عن عرب السويركي من جريمة قتل حسنية الدايه بعد تفريغ كاميرات محل الهواتف الذي أثبت أن الجريمة تمت في نفس الوقت الذي كان متواجد به في المحل.

وشهدت الحلقة أيضا انتقام عرب السويركي لحق حنان الغرباوي من سعيد الجن الذي قام بهدم كشك الشاي الخاص بوالدها، ورد اعتبارها أمام أهل المغربلين، وتعرض الحلقة السادسة من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة التاسعة مساءا على اون دراما، والثانية عشر منتصف الليل.

وشهدت الحلقة أيضا انتقام عرب السويركي لحق حنان الغرباوي من سعيد الجن الذي قام بهدم كشك الشاي الخاص بوالدها، ورد اعتبارها أمام أهل المغربلين، وتعرض الحلقة السادسة من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة التاسعة مساءا على اون دراما، والثانية عشر منتصف الليل

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