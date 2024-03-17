مسلسلات رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة للحلقة السادسة من مسلسل حق عرب

اشتعلت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل حق عرب، بالكثير من التفاصيل المميزة والتي جعلت العمل متصدرا لمؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وشهدت أحداث الحلقة السادسة من العمل تفاصيل مميزة تكمن في النقاط التالية..

اكتشفت والدة عرب السويركي سرقة ابنها لأموال عرب السويركي من الدولاب، وسرعان ما تهاتف ابنها علي لتسأله، ليؤكد لها أنه أخذ هذه الأموال، ويرفض ردها، وذلك في الحلقة السادسة من مسلسل حق عرب.

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

تفاصيل الحلقه السادسة

وتواصلت بدخول جمال ابن شقيق عبد ربه، (رياض الخولي) أثناء حديث وفاء عامر مع عرب السويركي وترى جرح يده، ليقول لهما: "جيت في وقت مش مناسب"، وترد وفاء عامر عليه بعنف: “إيه اللي بتقوله دا.. بدل ما تجيب حاجة تساعد بيه الراجل علشان دم إيده يقف”.

شهدت الحلقة 6 عرضا كبيرا من رباح أبو الدهب "وليد فواز"، لعلي السويركي شقيق عرب، للعمل معه مستشار قانوني لأبو الدهب جروب، ويرفض علي السويركي في بداية الحديث بسبب مشاكل عرب السويركي مع رباح، ليقنعه الأخير بقبول الوظيفة بحجة أن عدوهما واحد وهو عبد ربه "رياض الخولي".

مسلسل حق عرب

قنوات عرض مسلسل حق عرب

ويعرض مسلسل "حق عرب"، بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساء على قناة أون دراما.

أبطال وصناع مسلسل حق عرب

"حق عرب" من بطولة: النجم أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصرى، محمد أحمد ماهر، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، عايدة فهمي، أشرف طلبة، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى.