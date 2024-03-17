طلعت عبدالقوى: فلسفة التحالف الوطنى قائمة على تنمية المجتمع ودعم الأسر الأكثر احتياجًا

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فلسفته قائمة على تنمية المجتمع ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، حيث إنه كيان كبير يضم جمعيات ومؤسسات وبيت الزكاة ومؤسسة حياة كريمة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الجمعيات الأهلية المعنية بالخدمات والمساعدات وجهود التنمية.

التحالف يستهدف أكثر من 30 مليون مواطن مصري

وأضاف عبدالقوي، خلال مداخلة هاتفية فضائية "إكسترا نيوز"، أن التحالف يحتفل هذا الشهر بمرور عامين على تأسيسه ونشاطه الذي وصل إلى كل محافظات مصر، وبتكلفة تزيد على 60 مليار جنيه، ويستهدف أكثر من 30 مليون مواطن مصري.

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن التحالف يقدم ما بين مساعدات غذائية سواء كراتين أو لحومًا ووجبات ساخنة ومساعدات مادية في صورة سند أو كوبونات وملابس، ومساعدات صحية ودعم طلاب ودعم الأسرة المصرية والأكثر احتياجًا أكثر.