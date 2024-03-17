"إكسترا نيوز" تستعرض تعاون مصر والاتحاد الأوروبى فى ملف الهجرة غير الشرعية
ترتبط مصر والاتحاد الأوروبي بتعاون وثيق في جميع المجالات، ويحرص الجانبان على ترفيع مستوى التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، في ضوء الإدراك المشترك لأهمية هذه العلاقات لتعزيز التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة، وفي مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة.
أهم المعلومات حول تعاون مصر والاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة غير الشرعية
واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، أهم المعلومات حول تعاون مصر والاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة غير الشرعية والتي جاءت كالتالي:
- شاركت مصر بإعلان روما لمساعدة دول القرن الإفريقي.
- مصر تستضيف المؤتمر الإقليمي لمعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية.
- 2016 مصر تطلق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
- 2017 مصر تؤسس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
- 2018 مصر توقع اتفاقية مع أوروبا لمكافحة العجرة غير الشرعية.
- 2018 مصر توقع مع إيطاليا بروتوكول مكافحة الهجرة غير الشرعية.