الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز" تستعرض تعاون مصر والاتحاد الأوروبى فى ملف الهجرة غير الشرعية

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية

ترتبط مصر والاتحاد الأوروبي بتعاون وثيق في جميع المجالات، ويحرص الجانبان على ترفيع مستوى التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، في ضوء الإدراك المشترك لأهمية هذه العلاقات لتعزيز التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة، وفي مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة.

 أهم المعلومات حول تعاون مصر والاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة غير الشرعية

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، أهم المعلومات حول تعاون مصر والاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة غير الشرعية والتي جاءت كالتالي:

  • شاركت مصر بإعلان روما لمساعدة دول القرن الإفريقي.
  • مصر تستضيف المؤتمر الإقليمي لمعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية.
  • 2016 مصر تطلق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
  • 2017 مصر تؤسس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
  • 2018 مصر توقع اتفاقية مع أوروبا لمكافحة العجرة غير الشرعية.
  • 2018 مصر توقع مع إيطاليا بروتوكول مكافحة الهجرة غير الشرعية.

 

مصر والاتحاد الأوروبى لشراكة الاستراتيجية والشاملة تعاون مصر والاتحاد الأوروبي تستضيف المؤتمر الإقليمي الهجرة غير الشرعي

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يستقبل رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى ورئيس وزراء بلجيكا

المخرج خالد يوسف: "مابعملش مشاكل أنا بدافع عن أفكارى.. وده حقى"

خالد يوسف عن خلافه مع طارق الشناوى: "قلة الأدب أسهل حاجة فى الدنيا"

المخرج خالد يوسف: لم أقدم مشاهد جريئة بفيلم "الإسكندرانى" لهذا السبب

المخرج خالد يوسف: "سره الباتع" كان ناقصه محمد رمضان

المخرج خالد يوسف يوضح حقيقة تصريحه "بحب ربنا لكن مابخافش من عقابه"

رد صادم من المخرج خالد يوسف عن "المثليين"

خالد يوسف: "أنا ديكتاتور وراضى حياتى"

الأكثر قراءة

استراتيجيات محكمة وإجراءات فعالة.. جذب الاستثمارات الطريق لزيادة العوائد الدولارية

أسرار موافقة نتنياهو على استئناف مفاوضات الهدنة وكواليس خطة غزو رفح

التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

شراكة استراتيجية شاملة.. ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى يعزز التعاون المشترك

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

سعر الدولار اليوم 7 رمضان 2024 في كافة البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

المتحدة وعودة زمن الفن الجميل

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد

منطقة عازلة وطريق فاصل.. كواليس تغيير إسرائيل لشكل قطاع غزة بالكامل

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا