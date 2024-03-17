"إكسترا نيوز" تستعرض تعاون مصر والاتحاد الأوروبى فى ملف الهجرة غير الشرعية

ترتبط مصر والاتحاد الأوروبي بتعاون وثيق في جميع المجالات، ويحرص الجانبان على ترفيع مستوى التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، في ضوء الإدراك المشترك لأهمية هذه العلاقات لتعزيز التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة، وفي مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة.

أهم المعلومات حول تعاون مصر والاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة غير الشرعية

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، أهم المعلومات حول تعاون مصر والاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة غير الشرعية والتي جاءت كالتالي: