الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز" تشيد بالملحق الفنى لـ"الدستور" عن دراما المتحدة فى رمضان 2024

الملحق الفني لـالدستور
الملحق الفني لـ"الدستور"

أشاد باسم طبانة مقدم برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، بإطلاق جريدة "الدستور" ملحقًا جديدًا خلال شهر رمضان تحت عنوان "وجوه" حول دراما شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال مقدم البرنامج إن جريدة "الدستور" كانت حريصة على التفاعل مع حالة الزخم الموجودة على مائدة دراما رمضان 2024، وتفاعل الجماهير مع الأبطال وتفاصيل الحلقات المختلفة لمتابعة السباق الرمضاني، حيث يستعرض الملحق تفاصيل أعمال النجوم وإلى جانبه عدد كبير من التصريحات للفنانين.

مسلسلات رمضان 2024 

يذكر أن الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية تُقدم مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

 

جريدة الدستور المحلق الفني ا شركة المتحدة للخدمات الإعلامية وجوه اكسترا نيوز

مواد متعلقة

ناقد فنى: أحمد العوضى أصبح يمتلك قاعدة شعبية وجماهيرية كبيرة جدًا (فيديو)

"إكسترا نيوز" تستعرض تعاون مصر والاتحاد الأوروبى فى ملف الهجرة غير الشرعية

الرئيس السيسى يستقبل رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى ورئيس وزراء بلجيكا

المخرج خالد يوسف: "مابعملش مشاكل أنا بدافع عن أفكارى.. وده حقى"

خالد يوسف عن خلافه مع طارق الشناوى: "قلة الأدب أسهل حاجة فى الدنيا"

المخرج خالد يوسف: لم أقدم مشاهد جريئة بفيلم "الإسكندرانى" لهذا السبب

المخرج خالد يوسف: "سره الباتع" كان ناقصه محمد رمضان

المخرج خالد يوسف يوضح حقيقة تصريحه "بحب ربنا لكن مابخافش من عقابه"

الأكثر قراءة

استراتيجيات محكمة وإجراءات فعالة.. جذب الاستثمارات الطريق لزيادة العوائد الدولارية

أسرار موافقة نتنياهو على استئناف مفاوضات الهدنة وكواليس خطة غزو رفح

التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

شراكة استراتيجية شاملة.. ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى يعزز التعاون المشترك

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

سعر الدولار اليوم 7 رمضان 2024 في كافة البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

المتحدة وعودة زمن الفن الجميل

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد

منطقة عازلة وطريق فاصل.. كواليس تغيير إسرائيل لشكل قطاع غزة بالكامل

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا