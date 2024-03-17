"إكسترا نيوز" تشيد بالملحق الفنى لـ"الدستور" عن دراما المتحدة فى رمضان 2024

أشاد باسم طبانة مقدم برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، بإطلاق جريدة "الدستور" ملحقًا جديدًا خلال شهر رمضان تحت عنوان "وجوه" حول دراما شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال مقدم البرنامج إن جريدة "الدستور" كانت حريصة على التفاعل مع حالة الزخم الموجودة على مائدة دراما رمضان 2024، وتفاعل الجماهير مع الأبطال وتفاصيل الحلقات المختلفة لمتابعة السباق الرمضاني، حيث يستعرض الملحق تفاصيل أعمال النجوم وإلى جانبه عدد كبير من التصريحات للفنانين.

مسلسلات رمضان 2024

يذكر أن الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية تُقدم مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.