تلبى رغبات المصريين.. ناقد فنى: الشركة المتحدة تقدم وجبة درامية متنوعة خلال رمضان

قال الناقد الفني محمد عدوي إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم وجبة درامية متنوعة في رمضان، وتعمل بخطة ذكية تراعي فيها كل الأذواق لتلبي رغبات الجمهور المصريين، منوهًا بأن "المتحدة" استطاعت أن تكون الأولى في الإنتاج الدرامي في الوطن العربي.

وأضاف عدوي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك العديد من المسلسلات المميزة التي تقدمها الشركة المتحدة، موضحًا أنه على مدار الأيام السابق كان هناك يوميًا عمل مميز "ترند" من إنتاج الشركة المتحدة.

مسلسلات رمضان 2024

وأشاد الناقد الفني بالتنوع والثراء في الإنتاج الضخم والجهد الكبير في مسلسل "الحشاشين"، وصولًا إلى البطولة الشبابية في مسلسل "مسار إجباري"، وأيضًا مسلسل "لحظة غضب"، وهو من أعمال منصة "watch it"، وأيضًا صيد العقارب الذي قدم غادة عبدالرازق بشكل جديد، حتى في مسلسلات الأطفال نجحت الشركة المتحدة في رسم خريطة الدراما بشكل عام ونشر الوعي.

جدير بالذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تُقدم مجموعة مختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا تقدم أعمالًا تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.